Nadal n'a fait qu'une bouchée de Coric et se rapproche du trône

Rafael Nadal a été presque aussi expéditif que Roger Federer mercredi pour ses premiers pas à Montréal. Opposé à Borna Coric, l'Espagnol s'est gentiment promené pour s'imposer en deux petits sets (6-1, 6-2) et une heure et onze minutes de jeu. Qualifié pour les huitièmes de finale, il n'est donc plus qu'à deux petits matches de la première place mondiale puisque, en cas d'accession au dernier carré au Québec, il repassera devant Andy Murray au classement ATP.

Deux breaks dans le premier set, deux autres dans le second, et Nadal a eu vite fait de plier cette affaire. Coric, martyrisé sur sa seconde balle, derrière laquelle il n'a gagné que 33% des points, n'a pas pesé lourd. Le jeune Croate pouvait pourtant nourrir quelques espoirs. Avant cette rencontre, il menait en effet deux victoires à une dans ses confrontations directes avec le Majorquin, et ils ne sont pas nombreux à pouvoir se targuer d'un bilan favorable face au décuple vainqueur de Roland-Garros.

Mais le Nadal de 2017 n'a plus grand chose à voir avec celui de l'été 2016, date de leur dernier duel avant ceui de mercredi. A Cincinnati, en août 2016, Coric s'était imposé 6-1, 6-3. Rafa lui a donc rendu la monnaie de sa pièce mercredi. Jeudi, en huitièmes de finale, la tête de série numéro un affrontera une pousse plus jeune encore puisqu'il retrouvera Denis Shapovalov. Le Canadien de 18 ans a fait sensation en battant Juan Martin Del Potro.