Vainqueur facile de Bautista Agut (6-4, 6-4), Federer retrouve le dernier carré à Montréal

Un match solide de la part de Roger Federer ! Le Suisse s'est qualifié ce vendredi pour les demi-finales du Masters 1000 de Montréal, en battant facilement Roberto Bautista Agut en deux manches (6-4, 6-4) et un peu plus d'une heure de jeu. Federer s'est montré beaucoup plus costaud qu'au tour précédent, contre David Ferrer, et a pu compter sur un très bon ratio au service pour s'imposer. C'est la première fois depuis dix ans que le n°3 mondial est présent en demi-finale de la Rogers Cup dans sa version Montréal [il avait perdu en finale en 2010 et en 2014 mais c'était à Toronto, le Masters 1000 canadien alternant entre Toronto les années paires et Montréal les années impaires, NDLR]. Il retrouvera Robin Haase samedi pour une place en finale.

Il avait été imprécis et fébrile en huitième de finale ? Roger Federer a tenu à corriger le tir face à Roberto Bautista Agut en quart. Le Suisse a globalement été en maitrise dans ce match et a montré que c'est lui qui décidait sur le court. Pourtant, de l'autre côté du filet, l'Espagnol n'a pas démérité et a fait de la résistance dans les deux sets. Après un bon début de match où les deux joueurs ont pu conserver leurs mises en jeu sans concéder de balle de break, c'est bien Roger Federer qui a accéléré le premier à 4-4 pour prendre le service de son adversaire. Un break fatal pour Bautista Agut, qui n'a pas pu empêcher le Suisse de conclure la première manche sur sa mise en jeu.

Impérial au service

Avec 91% de points remportés derrière sa première balle, et 83% derrière sa seconde dans le premier set, Roger Federer s'est montré intraitable au service, une preuve de plus qu'il était beaucoup plus en forme que lors de son tour précédent. En confiance avec la première manche en poche, le 3e mondial ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a mis la tête sous l'eau de Bautista Agut d'entrée de deuxième set, avec un break dès sa première occasion. L'Espagnol a tenté de réagir et a profité des fautes de son adversaire pour débreaker dans la foulée. Un sursaut de très courte durée. Federer a tout de suite serré le jeu pour reprendre l'avantage avec un nouveau break, qu'il n'a plus lâché jusqu'à la fin du match.

"Rodgeur" continue donc sa saison de folie et n'a toujours pas perdu un seul match en Masters 1000 cette année. Il retrouve les demi-finales à Montréal pour la première fois depuis 10 ans ! Une éternité pour lui. Federer se rapproche également encore un peu plus de la première place mondiale. S'il remporte le titre au Canada, l'homme aux 19 titres majeurs serait assuré de revenir sur le toit du monde de la petit balle jaune en égalant au moins le résultat de Rafael Nadal la semaine prochaine à Cincinnati. Loin d'être utopique pour lui, qui connaît une seconde jeunesse en cette saison exceptionnelle. Avant de penser à cela, Federer devra se débarrasser de Robin Haase samedi pour une place en finale, un adversaire qu'il n'a rencontré qu'une seule fois sur le circuit ATP, victoire à la clé.