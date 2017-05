A Rome, Nadal jouera pour un quadruplé inédit

Rétro 2016

L'an dernier, le dernier Masters 1000 du printemps terrien avait consacré Andy Murray, le Britannique dominant en finale Novak Djokovic, usé par ses combats des jours précédents face à Rafael Nadal en quart et surtout Kei Nishikori en demi-finale (victoire 7-6 au troisième set). Après Nadal à Monte-Carlo et Djokovic à Madrid, le partage des richesses s'était donc prolongé dans la capitale italienne. Rome avait également marqué la nette émergence d'un certain Lucas Pouille. Entré dans le tableau final comme lucky loser, le Français avait sorti Gulbis et Ferrer avant de profiter du forfait de Juan Monaco pour se hisser en demi-finales.

Andy Murray après sa victoire à Rome en 2016AFP

Le plateau

Le grand absent est toujours le même : Roger Federer, dont la présence à Roland-Garros n'a toujours pas été officiellement confirmée, zappera à nouveau le dernier Masters 1000 préparatoire au Grand Chelem parisien. Il sera le seul membre du Top 10 à ne pas être présent en Italie. Les trois joueurs suivants les mieux classés à ne pas figurer à Rome sont tous des Français. Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Richard Gasquet, tous trois blessés, ont renoncé en milieu de semaine dernière. En dehors de ces absences, tout le gratin sera là.

Jo-Wilfried TsongaGetty Images

Le tableau

Tête de série numéro un et tenant du titre, Andy Murray aura du boulot s'il veut conserver ses lauriers romains. Battu par Borna Coric à Madrid, le Britannique pourrait croiser une autre jeune pousse menaçante dès les huitièmes de finale en la personne d'Alexander Zverev. Mais dès son premier match, contre Fabio Fognini, Murray se retrouve en danger. On a vu de quoi l'Italien était capable la semaine passée face à Nadal, qu'il a bien failli faire trébucher à Madrid.

A l'autre bout du tableau, Novak Djokovic devrait bénéficier d'une entame assez tranquille face à un qualifié ou à l'invité italien Gianluca Mager. Le rescapé d'un quatuor solide composé de Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut, Nick Kyrgios et Gilles Simon, aura ensuite rendez-vous avec le numéro deux mondial en huitièmes. Djokovic, s'il est toujours là, pourrait ensuite croiser Kei Nishikori en quarts et surtout Rafael Nadal en demies, pour un remake de Madrid. Dans le quart de tableau du Majorquin, on retrouve notamment Lucas Pouille, Jack Sock et Dominic Thiem, sa victime en finale à Barcelone et Madrid.

Le premier tour vaudra par ailleurs le détour à Rome, avec quelques duels très attrayants : Grigor Dimitrov sera ainsi opposé à Juan Martin Del Potro, Lucas Pouille à Sam Querrey, Pablo Carreno Busta à Gilles Simon et Roberto Bautista Agut à Nick Kyrgios. On citera également la rencontre 100% tricolore entre Nicolas Mahut et Benoît Paire. Le vainqueur affrontera Stan Wawrinka en 16es de finale. A Madrid, c'est à ce stade de la compétition que Paire avait sorti le vainqueur de Roland-Garros 2015...

Trois stats à avoir en tête

1. Pour la première fois de la saison, le numéro un mondial au classement ATP Race (points pris depuis le 1er janvier de l'année en cours) se nomme Rafael Nadal. Roger Federer menait la danse depuis son titre à Melbourne fin janvier, et après son doublé Indian Wells-Miami, le Suisse avait même creusé l'écart. Mais après avoir renoncé à la saison sur terre, il a ouvert la porte à Nadal, qui vient d'engranger 2500 points en trois tournois. L'Espagnol compte 690 points d'avance sur Federer.

4. Vainqueur à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, Nadal peut par ailleurs signer un quadruplé inédit en s'imposant à Rome. Une seule fois dans sa carrière, le Majorquin a enlevé les trois M1000 terriens la même année. C'était en 2010. Mais c'est aussi la seule année entre 2005 et 2013 où il ne s'était pas imposé à Barcelone. Un tel quadruplé constituerait donc une grande première pour lui.