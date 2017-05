Novak Djokovic : "Mon meilleur match cette saison"

Novak Djokovic est en renaissance au Foro Italico. Le numéro deux mondial disputera dimanche sa première finale de Masters 1000 cette année, inconcevable d’attendre aussi longtemps pour un champion de sa trempe. Déjà très bon face à Juan Martin del Potro en quart de finale, le Serbe a été impressionnant et conquérant en demi-finale et a essoré Dominic Thiem (6-1, 6-0). "Sans aucun doute ma meilleure performance cette saison, et peut être même depuis plus longtemps", a-t-il expliqué après sa victoire.

A Rome, après deux sorties pas tout à fait aboutie sur terre battue à Monte-Carlo (quart de finale) et à Madrid (demi-finale), l'ancien boss du circuit retrouve la totalité de ses moyens. Il l'a ainsi résumé en conférence de presse : "Je suis extrêmement heureux de chaque minute passée aujourd'hui sur le court, que ce soit contre Del Potro ou contre Thiem." Tellement heureux que même enchaîner deux matches lors d'une seule et même journée (il a terminé son quart face à Del potro ce samedi) ne l'a pas freiné.

Novak Djokovic of Serbia celebrates winning a point during his semi final match against Dominic Thiem of Austria in The Internazionali BNL d'Italia 2017 at Foro Italico on May 20, 2017 in Rome, Italy.Getty Images

Le match qu’il attendait

Cette bonne passe, et ce match en particulier, lui font du bien. En délicatesse avec son jeu depuis l’Open d’Australie, il cherchait un match référence sur lequel s’appuyer pour se redonner confiance. C’est désormais chose faite avec cette victoire sur Dominic Thiem. "Un match parfait, une performance que j’attendais depuis longtemps", a estimé le Serbe, réaliste sur ses dernières sorties décevantes en tournoi. Et ce succès limpide fait surtout du bien au moral : "Il n'y a pas grand chose à dire, hormis le fait que je suis heureux de me sentir comme ça, parce que j'ai attendu et travaillé longtemps pour y parvenir."

Djokovic a su contenir la puissance de feu de Dominic Thiem, qui a confié "être fatigué physiquement et mentalement" après son match victorieux face à Rafael Nadal en quart de finale. Il a également dit que le Serbe était typiquement "le genre d’adversaire qui ne convient pas du tout à mon jeu". Pour le numéro deux mondial, il faudra maintenant confirmer ce retour au top par un titre. Il aura l’occasion dès dimanche face à Alexander Zverev de prouver que Novak est bien redevenu le Djoker.

" Je vais m'assurer qu'il ne pose pas les mains sur ce trophée demain "

Le Serbe a eu un mot pour son jeune adversaire, qui à neuf ans de moins que lui. "C'est un gars sympa et quelqu'un que j'apprécie, a-t-il détaillé. Je l'ai vu grandir. Je connais son frère aîné. C'est fou de se rappeler de lui il y a 10 ou 12 ans, quand il était seulement un gamin qui se baladait avec sa raquette. Et dire que dimanche, nous allons jouer l'un contre l'autre une finale d'un des plurs grands évènements du monde."

De là à espérer le meilleur pour l'Allemand demain ? Forcément non. "Il a très bien débuté sa carrière professionnelle et il mérite d'être en finale. Mais je vais m'assurer qu'il ne pose pas les mains sur ce trophée demain (dimanche, ndlr). Je vais au moins essayer." L'expérience penche d'un seul et unique côté. Zverev vivra dimanche sa première finale d'un Masters 1000. Djokovic pèse lui 30 victoires dans cette catégorie de tournoi. Une statistique à laquelle ne devra pas penser l'actuel 17e joueur mondial au moment de rentrer sur le court.