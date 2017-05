La pluie reporte la fin du match entre Djokovic et Del Potro à samedi

La pluie s'est abattue sur Rome ce vendredi soir ! Au début du deuxième set du quart de finale du Masters 1000 romain entre Novak Djokovic et Juan Martin Del Potro (6-1, 1-2), les gouttes sont tombées et les deux joueurs sont donc rentrés aux vestiaires. Les organisateurs n'ont pas voulu bâcher le court et avec une terre battue noyée, impossible de reprendre. Le match est reporté à samedi, pas avant 13h30.

Avant la pluie, le beau temps

Avant cet épisode pluvieux les choses allaient très bien pour Novak Djokovic. Après avoir pourtant perdu le premier jeu du match en cédant sa mise en jeu à Del Potro, le Serbe a su corriger le tir pour remporter 6 jeux de suite, et aller chercher la première manche (6-1). Un set de grande qualité de la part du numéro deux mondial, peut être son meilleur depuis la finale de Doha en début d'année.

En face Juan Martin Del Potro a eu beaucoup de mal sur sa mise en jeu. Avec seulement 38% de points remportés derrière sa première balle et 29% derrière sa seconde, l'Argentin n'a pas pu garder son service une seule fois dans le premier set. Même dans le jeu, il a souffert en revers face à un pilonnage en règle de Novak Djokovic. Del Potro a su se ressaisir dans le deuxième set en remportant deux fois sa mise en jeu avant l'apparition de la pluie. Demain les des hommes reviendront vers 13h30 pour en découdre avant que le vainqueur ne rejoue vers 20h, il faudra être au top physiquement pour se défaire de Dominic Thiem.