Lucas Pouille tombe encore d'entrée

Rome avait marqué l'an dernier le début de l'irrésisitible ascension de Lucas Pouille. Le Français, après avoir intégré le tableau final en tant que lucky loser, s'était hissé jusque dans le dernier carré, où il s'était incliné contre le futur vainqueur du tournoi, Andy Murray. Cette fois, le rendez-vous romain a tourné court pour le Nordiste. Lundi, il a été battu dès le premier tour par le grand serveur américain Sam Querrey, vainqueur en deux sets et deux tie-breaks (7-6, 7-6).

Des regrets, Lucas Pouille peut en avoir, tant ces deux jeux décisifs se sont joués à rien. Il a perdu le premier 8-6 (alors que le Français a mené 6-4... et le second 10 points à 8, après avoir bénéficié de balles de set à 6-5, 7-6, et 8-7, sans pouvoir conclure. Pouille avait pourtant surmonté un break de retard dans cette deuxième manche, où il avait été mené 4-1. Querrey, comme toujours, s'est appuyé sur son énorme première balle, derrière laquelle il n'a d'ailleurs perdu que neuf points lundi.