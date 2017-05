Rafael Nadal éliminé par Dominic Thiem en quarts de finale

Le roi de la terre battue est tombé ! Pas de quadruplé Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome pour Rafael Nadal qui s'est incliné en quart de finale du Masters 1000 italien contre Dominic Thiem en deux manches (6-4, 6-3) et 1h50 de jeu. Une grosse sensation au Foro Italico avec cette défaite de l'Espagnol, qui était jusqu'à présent invaincu sur ocre. Thiem a réalisé le match parfait face à Nadal en étant proche de sa ligne et en étant agressif du début à la fin. Il met fin à une série de 17 victoires consécutives du Majorquin.

Jamais réalisé dans sa carrière, Rafael Nadal ne réussira pas non plus cette année le quadruplé sur ocre. Après ses victoires à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid et une invincibilité sur terre battue cette année, l'Espagnol est tombé sur plus fort que lui ce vendredi à Rome. Breaké d'entrée de match par Dominic Thiem, Nadal s'est retrouvé étouffé par la puissance de frappe de l'Autrichien en étant rapidement mené 5-1. Le numéro quatre mondial s'est alors un peu rebellé en remontant à 5-4 mais Thiem a su bien géré son dernier jeu de service pour basculer en tête.

Dominic Thiem à RomeGetty Images

Fin de série pour Nadal

En ayant moitié moins de coups gagnants que Thiem dans le premier set (6 contre 12), Nadal se devait de réagir dans le 2e set et c'est ce qu'il a fait. Plus près de sa ligne, le Majorquin a commencé à dicter les échanges plus souvent pour mener au score, sans break. En face, Thiem s'est un peu détâché de sa ligne de fond et a laissé son adversaire faire le jeu avant de le contrer au bon moment. Contrairement à Barcelone et à Madrid, où il s'était incliné face à Nadal, l'Autrichien n'est pas resté en retrait trop longtemps et a pu faire le break à 3-3 en prenant la balle tôt et en agressant le Majorquin côté coup droit.

Tactique payante pour casser la série de 17 victoires consécutives de Rafael Nadal cette saison. L'Espagnol arrivera donc à Paris avec une défaite au compteur, mais tout de même un paquet de certitudes et un succès face à Djokovic. Pour Thiem c'est une belle victoire, qui comptera si les deux hommes sont amenés à croiser le fer à Paris. Il attend Djokovic ou Del Potro en demi-finale samedi, et est toujours en lice pour remporter son premier Masters 1000.