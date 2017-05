Gasquet, Monfils, Simon : un trio qui va jouer gros

En jetant un rapide coup d'œil au classement ATP actualisé le premier mai dernier, l'impression qui prévaut est que le tennis français va plutôt bien. Ils sont cinq à figurer dans le Top 30, avec un trio Jo-Wilfried Tonsga (11e) - Lucas Pouille (14e) - Gaël Monfils (16e) bien placé, devant Richard Gasquet (23e) et Gilles Simon (30e). La réalité du début de l'année civile, elle, oblige à un autre regard quant à l'état de forme des tennismen tricolores.

A l'issue des quatre premiers mois de compétition sur le circuit en 2017, ils ne sont plus que deux à figurer dans ce top 30 à la Race (Tsonga est 7e, Pouille 12e), tandis que Monfils (41e), Gasquet (46e) et surtout Simon (82e) dégringolent lentement mais sûrement. Si ce trio ne commence pas à obtenir rapidement des résultats, la glissade dans la hiérarchie mondiale pourrait être sévère.

Gasquet attendu à Roland, Monfils à l'US Open

Ce départ compliqué en 2017 s'explique par de nombreuses raisons (les trois joueurs ont entre autres dû faire face aux blessures), il n'empêche qu'il pourrait s'accroître dans les semaines à venir s'ils ne redressent pas le tir. Richard Gasquet, qui n'a jamais terminé une année civile au-delà de la 30e place depuis le début des années 2010, aura notamment des points préserver sur le prochain Grand Chelem de Roland-Garros (du 22 mai au 11 juin mai) : 360, en l'occurrence, pour le dernier quart de finaliste du tournoi parisien.

La terre battue pourrait également coûter des points à Gilles Simon, lequel en défendra 180 dans quelques jours au Masters 1000 de Madrid (il avait atteint les 8es de finale l'an passé) puis à Roland-Garros (16es de finale). Si le Niçois tient le choc, il aura l'occasion de rattraper son retard avec plus de tranquillité les mois suivants, jusqu'à notamment un mois d'octobre qui l'avait vu glaner 540 points la saison dernière (avec entre autres une demi-finale au Masters 1000 de Shangai). Mais son bilan famélique cette saison (7 victoires, 8 défaites) va l’obliger à redresser vite la barre s’il ne veut pas retrouver des profondeurs qu’il n’a plus connues au classement depuis plus d’une décennie.

Du trio, si Gaël Monfils est le mieux classé, il est aussi sûrement celui qui joue le plus gros au cours d’un été potentiellement meurtrier, le Parisien ayant à défendre quelques 1580 points acquis en seulement trois tournois (victoire à Washington, demi-finales au Canada et à l'US Open en juillet et août). Cela représente aujourd'hui les deux-tiers des points de "La Monf", qui pourra toutefois tenter de faire le plein à Roland-Garros, où il avait été absent en 2016. Il n’avait pas non plus brillé à Madrid et Rome. D’ici la fin de Roland-Garros, il n’aura que 55 points à remettre en jeu. C’est maintenant qu’il doit appuyer sur l’accélérateur s’il veut sauver à terme sa place parmi les 20 premiers…