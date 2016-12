Murray au tapis pour sa rentrée, Nadal retrouvera Goffin en finale

Ce n'est qu'une exhibition, et c'est donc avec quelques dizaines de pincettes qu'il convient d'interpréter les résultats d'un rendez-vous comme celui d'Abou Dhabi. Il n'empêche. Rafael Nadal semble plutôt fringant à l'heure de la reprise. Aux Emirats Arabes Unis, l'Espagnol arendu deux copies plutôt solides pour l'instant.

Après avoir largement battu le Tchèque Tomas Berdych (numéro 10 mondial) en quarts de finale jeudi (6-0 6-4), le Majorquin a confirmé son retour en forme à plus de deux semaines de l'Open d'Australie, après avoir mis fin à sa saison 2016 en octobre en raison de douleurs persistantes au poignet gauche. Vendredi, il s'est imposé devant Milos Raonic, numéro 3 à l'ATP, en trois sets, 6-1, 3-6, 6-3.

Murray en mode diesel

On s'attendait à ce qu'il retrouve en finale le numéro un mondial Andy Murray, mais l'Ecossais a cédé de façon surprenante face à David Goffin. Le Belge, tombeur de Jo-Wilfried Tsonga au tour précédent, a surpris le nouveau patron du tennis mondial en s'imposant en deux sets (7-6, 6-4). En six confrontations, Goffin s'était toujours incliné contre Murray. Et même si cette victoire ne comptera pas officiellement dans les bilans, elle peut booster sa confiance à l'aube de cette nouvelle saison.

Fort au service et agressif, le numéro 11 mondial est allé cherché sa victoire, revenant notamment de 2-4 à 4-4 dans le deuxième set. Vainqueur de ses 25 derniers matches, Murray ne voit pourtant pas sa série de victoires interrompue puisque la compétition n'est pas comptabilisée dans le classement ATP. Murray lancera officiellement sa saison la semaine prochaine lors du tournoi de Doha, où l'on retrouvera également, entre autres, Novak Djokovic et... David Goffin.