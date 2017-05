Djokovic se sépare de Vajda et change tout son staff !

Les grandes manoeuvres continuent chez Novak Djokovic. Il y a quelques mois, en décembre 2016, il s'était déjà séparé de Boris Becker, décision venant ponctuer un semestre de déceptions et de doutes. Vendredi, à un peu plus de trois semaines du début de Roland-Garros, le Serbe a cette fois décidé de congédier Marian Vajda, son autre entraîneur, qui était à ses côtés depuis... 2006. Le numéro 2 mondial semble plus que jamais éprouver le besoin de tout changer pour s'offrir un nouveau départ qui tarde à venir.

"Le temps passé avec Novak a été comme une vie entière, a commenté Marian Vajda dans le communiqué publié sur le site officiel du joueur. J'ai donné tout ce que j'ai pu en tant que coach et je suis très fier de ses résultats. Nous étions arrivés au point où nous avons tous réalisé qu'il fallait une nouvelle énergie dans cette équipe. Novak peut faire encore beaucoup plus et je suis sûr qu'il va y parvenir. Je suis convaincu qu'il va rester au sommet du tennis mondial."

" Je vais rester seul sur le circuit pendant un moment "

Mais depuis le début de l'année, la confiance et les résultats du "Djoker" se sont encore effrités. S'il avait bien débuté en remportant le tournoi de Doha début janvier, il a par la suite enchainé les désillusions, notamment en étant éliminé dès le 2e tour à l'Open d'Australie, où il était double tenant du titre. A la Race, il n'occupe que le 20e rang après quatre mois de compétition. D'où la décision drastique de vendredi. Drastique, car Djokovic a également annoncé qu'il se séparait de son préparateur physique, Gebhard Phil Gritsch, et de son physiothérapeute, Miljan Amanovic, deux amis de longue date dont il semblait inséparable.

"Je veux remercier Marian, Milja et GG pour leur professionnalisme et leur amitié tout au long de ces années. Je n'aurais pas atteint ce niveau sans leur soutien et je suis fier d'avoir été avec eux. (...) Ils sont ma famille et ça ne changera jamais", a expliqué Novak Djokovic. Mais il estime avoir besoin de cette "thérapie de choc". "Cela n'a pas été une décision facile à prendre, mais nous sentions tous qu'il fallait changer quelque chose", a-t-il ajouté, confirmant les propos de Vajda.

"J'ai adoré ce voyage avec eux, et je sens que je vais débuter un nouveau chapitre de ma vie et j'adore ce challenge. Je veux trouver le moyen de revenir au top. Je suis un chasseur, a ajouté le Serbe et mon but est de retrouver cette étincelle de la victoire sur le court." Ce feu sacré qui semble effectivement lui faire défaut depuis bientôt un an maintenant. Pour l'heure, il n'envisage pas de chercher un remplaçant à Vajda. "Je vais rester seul sur le circuit pendant un moment, avec le soutien de ma famille", a-t-il prévenu.