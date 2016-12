Juan Martin Del Potro renonce à l'Open d'Australie… pour peaufiner sa préparation

Il n'y aura pas l'une des têtes d'affiche de cette année 2016 à l'Open d'Australie (du 16 au 29 janvier). Et cela fera nombre de déçus. Juan Martin del Potro, qui a enflammé la deuxième partie de saison, a choisi de ne pas participer à l'Open d'Australie 2017. A 28 ans, l'Argentin connait son corps. Et après avoir vu sa carrière gâchée régulièrement à cause de blessures, il a choisi de privilégier une préparation optimale au lieu de tenter sa chance pour le premier tournoi majeur de l’année.

Dans un communiqué révélé par l'agence EFE, le staff de Juan Martin del Potro explique ainsi que ce forfait est dû à la volonté "de faire une préparation intense accentuée sur le physique. Cela nécessite un certain temps et il n'avait pas pu le faire en 2015/2016".

Une fin de saison 2016 ahurissante

Tombé à la 1045e mondial le 2 février dernier, Juan Martin del Potro a réussi un retour mémorable en 2016. Enfin laissé un peu tranquille par son poignet gauche - opéré à trois reprises en quinze mois entre 2014 et 2015 -, la Tour de Tandil a enchaîné les perfs de classe. Finaliste des Jeux Olympiques, Del Potro a épinglé les principaux cadors à son tableau de chasse. Rafael Nadal, Stan Wawrinka mais aussi Novak Djokovic et Andy Murray ont ainsi subi sa loi en fin de saison.

L’Argentin est finalement revenu à la 38e place mondiale avant d'offrir la Coupe Davis à son pays à l’issue d’une finale mémorable, marquée par son incroyable come-back face à Marin Cilic. Mais pour réussir à confirmer et même passer un nouveau cap, l'ancien numéro 4 mondial, vainqueur de l'US Open 2009, doit être au sommet de sa forme.