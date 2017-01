Open d'Australie : Herbert et Mahut éliminé en quarts de finale

C'est un grosse déception pour les Français qui étaient tête de série N.1 alors que leurs adversaires, âgés de 19 et 23 ans et classés 250e et 311e en double, bénéficiaient d'une invitation des organisateurs. Vainqueurs de l'US Open en 2015 et de Wimbledon en 2016, Herbert et Mahut traversent une mauvaise passe.

"Pas mal de matches nous ont échappé dernièrement. On est passé à côté du Masters (en novembre) et encore à Brisbane (début janvier) on a perdu au premier tour", a reconnu Herbert. "On s'est compliqué la tâche. On aurait pu s'en sortir même sans jouer notre meilleur tennis", a dit le Français, qui était finaliste de l'Open d'Australie avec Mahut en 2015.

Herbert et Mahut ont été sélectionnés par Yannick Noah pour disputer le premier tour de la Coupe Davis contre le Japon du 3 au 5 février à Tokyo. En septembre, ils avaient perdu un match décisif en demi-finale en Croatie contre Marin Cilic et Ivan Dodig.