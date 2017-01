Andy Murray : "J'aimerais devenir entraîneur de football après ma carrière"

Dans la liste des joueurs qui ont dû un jour choisir entre le tennis et le football, il ne faudra pas oublier Andy Murray. Grand amateur de ballon rond, plus que de raison, l’Ecossais a affirmé dans un entretien donné mardi au quotidien The Times qu’il choisirait de poursuivre son parcours professionnel dans le monde du football, une fois sa carrière de tennisman terminée. Une annonce qui ne devrait pas surprendre plus que cela chez lui en Ecosse, où le foot est le sport N.1.

"Après ma carrière je ferai probablement quelque chose avec British Tennis et éventuellement entraîner un autre joueur", a reconnu l'Ecossais. "J’aimerais surtout faire quelque chose dans le football. J’en consomme beaucoup (...). "

Pas de surprise, Murray même en se dirigeant vers le football, aimerait être proche du terrain. "J’aimerais me faire la main en entraînant à un certain niveau, mais je ne pense pas que je ferai ça juste après la fin de ma carrière", a-t-il reconnu. "J’aimerais passer un peu de temps avec ma famille et voir mon enfant, ou mes enfants, grandir."

Murray a refusé les Glasgow Rangers

Grand ami de Sir Alex Ferguson, qui était présent lors de son succès à l’US Open 2012, le premier Grand Chelem de sa carrière, puis lors de son premier sacre à Wimbledon, le natif de Glasgow a déjà pris des conseils auprès de l’ancien manager de Manchester United. Des conseils de management.

"Ferguson m’a beaucoup parlé à propos de sa longévité au club et comment la perpétuer au fil des années", a expliqué le N.1 mondial. "Ce qu’il a réalisé sur une aussi longue période a été quelque chose d’incroyable. Ses équipes étaient toujours dans le coup ou pas loin. Ils n’ont jamais vécu deux ou trois grosses saisons, puis une vraiment mauvaise. Ils étaient toujours en haut du panier. Même quand ils ne jouaient pas bien, ils trouvaient toujours un moyen de gagner."

Petit-fils de Roy Erskine, ancien défenseur d'Hibernian dans les années 1950, Murray a bien failli débuter une carrière de joueur professionnel aux Glasgow Rangers, qui lui avait proposé d'intégrer leur centre de formation. Pourtant très tenté par la proposition des pensionnaires d'Ibrox Park, Murray s'est pourtant dirigé vers le tennis grâce... à son grand-père. "Quand vous avez 13 ou 14 ans jouer au tennis est difficile parce que c'est un sport très individuel et il y a beaucoup plus de pression quant aux résultats. Donc jouer au football m'a permis de passer du temps en compagnie de mes camarades de classe et de prendre du bon temps", avait expliqué le joueur de Dunblane lors d'un entretien donné au magazine FourFourTwo en 2009.

Sir Alex Ferguson à l'US Open 2012AFP

Franck Sauzée comme idole

"J'ai continué jusqu'à l'âge où il fallait que je prenne le football de façon très sérieuse", avait ajouté Murray. "Mais quand il a fallu prendre une décision et choisir l'un ou l'autre, j'ai dû choisir le tennis parce qu'à mon âge je savais que j'aurais pu devenir top 3, top 4 en Europe, alors qu'au football, vous ne savez pas trop où vous allez."

Le football, Murray l'a dans la peau. Et même dans la chair. Le côté sport de contact, le Britannique en paye encore les conséquences aujourd'hui. "J'ai dû porter une chevillère pendant mes matches lors quatre dernières années après une blessure contractée au football", expliquait-t-il en 2009. "Je jouais pour deux équipes différentes, attaquant pour l'une, milieu de terrain côté gauche pour l'autre. Je n'avais pas un super pied gauche donc j'allais beaucoup vers l'intérieur. J'ai dû arrêter de jouer parce qu'un adversaire m'a attrapé la cheville alors que je centrais." En 2017, Murray, désormais au sommet du tennis mondial et co-favori de l'Open d'Australie qui débutera le 16 janvier prochain à Melbourne, porte toujours ses chevillères.

Evidemment grand fan devant l'éternel d'Hibernian et de... Franck Sauzée, son idole absolue, qu'il comparait même à "Dieu" après le passage réussi de "Kaizer Sauzée" chez les Hibs entre 1998 et 2001, Muzz a évidemment conquis tout le Royaume-Uni après ses deux succès à Wimbledon (2013 et 2016) et sa place de N.1 mondial acquise au mois de novembre dernier à Bercy. A tel point que le monde ethnocentré du football s'est intéressé à lui. L'Ecossais avait d'ailleurs été reçu à bras ouvert à Cobham, le centre d'entraînement de Chelsea, pour débuter sa rééducation après son opération du dos fin 2013.

" Rodgers : Avec Andy, ce n'est pas amour, gloire et paillettes "

Autre preuve que Murray a fait son nid dans les pensées footballistiques. Récemment, c'est le Nord-irlandais Brendan Rodgers, l'actuel du technicien du Celtic Glasgow, qui avait rendu hommage au Britannique, qu'il considère comme un modèle pour tout sportif ambitieux. Et particulièrement pour les jeunes footballeurs écossais.

"Ce garçon est un exemple", avait expliqué Rodgers en conférence de presse. "C'est incroyable. Vous avez de très grands sportifs mais lui il est meilleur exemple pour tout le monde. Quand il a débuté sa carrière, tout le monde disait qu'il n'était pas assez fort. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a changé sa façon de s'alimenter, il s'est renforcé et a dévoué toute sa vie au tennis", a souligné l'ancien manager de Liverpool.

"Il n'est pas là pour recevoir des prix car son entraînement représente tout pour lui. Avec Andy, ce n'est pas amour, gloire et paillettes, il est juste question de devenir le meilleur. Si vous voulez être au sommet de votre sport et devenir le N.1, et bien vous avez le meilleur exemple sous vos yeux (...)." Même pas encore parti et déjà adopté par le monde du ballon rond. Murray a peut-être déjà réussi son pari.