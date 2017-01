Bonne nouvelle pour le tennis : Dimitrov a refermé les pages people et rouvert sa boîte à ambition

Juillet 2014. Grigor Dimitrov joue sa première demi-finale dans un tournoi majeur à Wimbledon. Janvier 2017, le Bulgare attend toujours de revivre un tel moment en Grand Chelem. Deux ans et demi, c’est une éternité pour celui qui aurait pu s’installer dans le Top 5 mondial. Tombé à la 40e place mondiale l’été dernier, sans vraiment voir la lumière au bout du couloir, il a décidé de réagir. Enfin. Hasard ou pas, ses efforts payent : Dimitrov réalise en ce début 2017 le meilleur début de saison de sa carrière, avec un titre à Brisbane, le premier depuis 2014, et un quart de finale à l’Open d’Australie. Une première, donc, depuis Wimbledon 2014.

"C’est un sentiment incroyable d’être là où je suis. Je ne mens pas ! C’est vraiment super d’être à ce stade de la compétition, a insisté l’ex-8e mondial. Je suis heureux de savoir que je suis capable de faire ça." Et il peut être fier de lui : à Brisbane, il a déjà accroché trois joueurs du Top 10 à son tableau de chasse. Thiem (8e), Raonic (3e) et Nishikori (5e). A Melbourne, le Bulgare s’est montré aussi impressionnant de sérénité pour écarter Richard Gasquet en trois sets au 3e tour et confirmer face à Denis Istomin en huitièmes de finale. Deux matches qu’il aurait pu perdre sans que cela ne choque personne. Deux matches finalement qui l’ont rappelé au bon souvenir de ceux qui ne croyaient plus vraiment en lui.

Vidéo - Dimitrov, c'est du lourd : les temps forts de sa victoire contre Gasquet 02:30

Il est loin le temps où il était nommé "Baby Federer", comparaison qui lui a mis plus de pression qu’autre chose sur les épaules. Sans doute trop. Désormais recentré sur lui-même et ses envies, Dimitrov se remet peu à peu à aimer passionnément le tennis. "Je suis tombé amoureux du tennis il y a de nombreuses années. Mais c’était un temps où je n’étais pas dans de bonnes dispositions pour le vivre pleinement. J’étais plus attiré par d’autres choses… il fallait que je retrouve l’inspiration. Une façon de jouer et de profiter à nouveau pour me remettre à aimer ce sport".

Daniel Vallverdu, ancien coach de Murray et Berdych, a réveillé sa passion

Il est vrai qu’il était plus souvent présent dans les pages people des magazines que dans les hauteurs du classement ATP. Lui-même le reconnait du bout des lèvres : ses passions amoureuses, avec Maria Sharapova pour ne citer qu’elle, déballées au grand jour dans la presse ne lui ont pas permis de s’épanouir comme il aurait fallu sur un court de tennis. L’an passé, il a bien eu quelques fulgurances avec des victoires sur Andy Murray à Miami, Stan Wawrinka à Cincinnati et Rafael Nadal à Pékin. Mais des déceptions notables lui ont aussi coupé les jambes, comme les finales de Sydney contre Viktor Troicki et d'Istanbul contre Diego Schwartzman.

Comment expliquer sa résilience cette saison ? "Cela fait huit ans que je suis sur le circuit maintenant. Je sais ce que j’ai à faire, explique-t-il, notamment dans les périodes hors compétition. J’ai appris beaucoup de choses sur moi-même en travaillant avec mon nouveau coach Dani, que j’ai été très heureux d’accueillir dans mon staff en fin d’année dernière." Dani, c’est Daniel Vallverdu. C’est auprès de lui que le nouveau Dimitrov est en train de renaître et cet ancien joueur, devenu un nom dans le milieu du tennis, semble être la personne idoine pour relancer la machine bulgare.

Ceux qui suivent la vie du circuit ATP le connaissent : il a été l’ancien coach d’Andy Murray, lors de sa première période glorieuse aux côtés d’Ivan Lendl, jusqu’en 2014. Il a également accompagné Tomas Berdych, qui a connu avec lui son meilleur classement en carrière (4e) en mai 2015. Et a suivi un moment le retour au premier plan de Juan Martin Del Potro l’été dernier. Leur relation terminée à Wimbledon, Dimitrov a alors sauté sur l’occasion pour le contacter et le convaincre de rejoindre son équipe. En milieu de saison dernière, le Bulgare restait alors sur sept défaites de suite au premier tour, en neuf tournois disputés. De 34e mondial, il a alors fini la saison dans le Top 20. La flamme déclarée est bel et bien repartie.

"Nous avons eu de grandes discussions tous les deux. Sur ce que nous devons faire de mieux, ce que nous avons besoin de faire pour travailler, m’améliorer cette saison. Tout se passe le plus simplement du monde. J’ai appris à croire davantage en moi. Le plus important, c’est de me concentrer sur chaque match et d’en profiter. Je suis très reconnaissant de jouer ces matches sur de grands courts." Avec la perspective d’un affrontement contre David Goffin - joueur face à qui il n’a encore jamais perdu sur le circuit - pour retrouver un dernier carré en Grand Chelem, il aura de quoi se réconcilier un peu plus avec le tennis.