Choc générationnel, tennistique et personnel, Zverev - Nadal ou l'histoire d'un match à part

Quand un jeune aux dents longues rencontre une légende de son sport. Voilà comment on pourrait résumer en quelques mots le choc à venir entre Alexander Zverev et Rafael Nadal, samedi à l'Open d'Australie. Opposés au 3e tour sur la Rod Laver Arena, les deux hommes vont offrir au public de Melbourne un choc des générations (19 ans chez l'Allemand, 30 ans chez l'Espagnol). Et surtout une opposition tennistique variée. Le feu contre le feu.

De Zverev, c'est Nadal qui en parle le mieux et sans pincettes. "C'est à coup sûr un futur vainqueur de Grand Chelem et il a de bonnes chances d'être N.1 mondial. Je n'ai aucun doute sur son potentiel", a souligné le Majorquin après son succès face à Marcos Baghdatis au 2e tour. Zverev - Nadal, c’est donc avant tout l’histoire d’un adoubement, celui donné par Rafa au jeune pousse allemand. Les paroles pleines de bienveillance de Nadal, elles ne se gagnent pas comme ça, avec une simple réputation d’espoir. Le respect comme les éloges, l'Allemand, doté d'un gros caractère, les a gagnés sur le terrain, raquette en main.

Indian Wells, la défaite qui a tout lancé

Réellement révélé aux yeux du monde entier en 2014 lors du tournoi d’Hambourg, où il était arrivé en demi-finale, Zverev, 24e mondial aujourd'hui, a depuis bien grandi et s’est imposé comme la deuxième flèche du tennis mondial chez les espoirs, derrière Dominic Thiem, entré dans le Top 10 après Roland-Garros, en juin dernier. A la fin de l'année, fort probable qu'il aspire à mieux qu'un Top 20.

Sa saison 2016 a été celle de la confirmation avec une entrée dans le Top 30, un premier titre ATP remporté face à Stan Wawrinka à Saint-Petersbourg - où il est devenu le premier joueur de moins de 20 ans à gagner sur le grand circuit depuis Kei Nishikori en 2008 - et une fin d’année ponctuée par trois succès consécutifs face à des Top 10 (série en cours) – Tomas Berdych et Stan Wawrinka à Saint-Petersbourg ainsi que Dominic Thiem à Pékin - une performance qui n'était plus arrivée depuis 1986 et un certain Boris Becker.

Un match en particulier a pourtant failli faire basculer sa carrière beaucoup plus tôt : son 3e tour face à Rafael Nadal lors du dernier Masters 1000 d’Indian Wells. Un match perdu au couteau après un combat en trois sets (6-7(8), 6-0, 7-5). Ce match, Zverev, qui avait eu une balle de 4-1 et une balle de match à 5-3, n'aurait jamais dû le perdre.

" La balle de match, je la joue bien et... je merde !" "

Auteur d’une prestation bluffante ce jour-là, l'Allemand, culotté, offensif et très fort pour accélérer le jeu derrière son puissant service, était passé à côté de quelque chose d'énorme : de son premier succès contre un membre du Top 10 et surtout de sa première victoire contre une légende du jeu tout court. Battre un Nadal, même loin de son meilleur niveau, ça n’avait pas de prix pour un rookie. Une volée de coup droit penalty, laissée dans le filet sur cette fameuse balle de match et devenue source de cauchemars, avait finalement eu raison du jeune homme ce jour-là. Porté disparu après ce raté, Zverev avait prouvé à qui voulait l'entendre toute l'importance du facteur mental dans le tennis.

"Bon, j'ai eu une balle de match, je la joue bien et je merde ! Pas plus compliqué que ça. J'ai sans doute manqué là, le point le plus facile de tout le match", avait expliqué Zverev après la rencontre."Ces trois dernières semaines, je perds 7-5 contre Berdych au troisième set [à Marseille, NDLR] puis 6-4 au 5e encore contre lui [en Coupe Davis, NDLR] et là, aujourd'hui, je re-perds 7-5 au troisième avec une balle de match contre Nadal. Je connais le goût amer de la défaite ce soir", avait-il analysé de manière dépitée après la rencontre (propos rapportés sur L'Equipe.fr).

"Nadal a fait ce qu'il sait faire à la perfection : se battre. C'était un grand match. J'ai eu ma chance de gagner, je l'ai laissée passer, je suis éliminé et lui est en quart de finale", avait-il ajouté. "On verra bien comment cela va évoluer, mais je peux vous assurer que je vais continuer à travailler dur. Je suis blessé ce soir, mais cela ne remet en rien en cause la façon dont j'envisage l'avenir." Leçon dure avaler mais leçon apprise.

Alexander Zverev lors de son match face à Rafael Nadal du Masters 1000 d'Indian WellsAFP

" J'attends particulièrement ce match" "

Avec ses très bons résultats de fin 2016, Zverev, qui a également battu Roger Federer lors de la Hopman Cup en début d'année, a plus que tenu parole. Et son parcours en Australie - succès contre Robin Haase en 5 sets au 1er tour, victoire en 3 sets contre Frances Tiafoe au 2e tour - a démontré qu'il avait de la grinta et des nerfs solides, même en vivant un jour sans. La suite de ce qui reste un parcours d'apprentissage se nomme Nadal. Un match symbolique pour le frère de Mischa qui devra chasser les démons d'Indian Wells pour se qualifier pour la première fois de sa carrière en deuxième semaine d'un majeur et accessoirement devenir le plus jeune joueur à le faire en Australie (C'est Nick Kyrgios qui détient ce record depuis 2015).

"C'est un joueur complet. Il a tous les coups. Un grand service, un grand coup droit, un grand revers, tout", a analysé Nadal en conférence de presse. "Il faudra que j'imprime un rythme très élevé pour ne pas le laisser s'installer en position confortable. (...) Ce sera dur et il va falloir que je joue à mon meilleur niveau si je veux gagner."

Fusillé par des questions répétitives sur les éloges de Nadal, le 24e mondial a voulu tempérer les choses avant le grand rendez-vous. Son statut d'espoir est une chose et le court de tennis en est une autre. Et pour lui, seul le second compte. "On m'a posé la question déjà 20 fois à ce sujet (...) C'est toujours bien de savoir ce que pense une légende comme lui de mon futur. Je sais surtout que je dois continuer à travailler dur. Je dois encore beaucoup m'améliorer pour être avec tous les meilleurs. (...) Mais oui, j'attends particulièrement cette rencontre."