De Federer à Wawrinka, de Nadal à Dimitrov, voici les 8 prétendants à la succession de Djokovic

Mischa Zverev

Allemand

29 ans

50e mondial

Sets perdus : 4

Temps passé sur le court : 12h16

Son parcours : Il a débuté par une victoire en trois sets logique face à Guillermo Garcia-Lopez. Après ça, Mischa Zverev a commencé à défier la logique en sortant le géant Isner (N.19) en cinq manches puis, après un crochet par la case Jaziri, s'est offert le patron du tennis mondial - Andy Murray - en quatre sets au tour précédent. L'exploit de la quinzaine, assurément. De sa vie, à coup sûr. Face au Britannique, Mischa Zverev a brillé avec une arme surannée, le bon vieux service - volée, qui a déréglé la machine de l'Ecossais récemment anobli.

La stat : 0. Comme le nombre d'apparitions de Zverev à ce stade de la compétition en Grand Chelem. Le natif de Moscou avait atteint le 3e tour à Wimbledon en 2008. Et puis, plus rien.

Pourquoi il peut y croire : Parce qu'il n'a rien à perdre. Sur sa lancée, l'Allemand, qui n'a jamais gagné un titre sur le circuit ATP et était retombé à la 1067e place il y a deux ans suite à une opération du poignet, va continuer à pilonner au filet et tenter de rebattre les cartes. Roger Federer en premier lieu.

L'ombre d'un doute : Comme tout joueur qui a disputé le match de sa vie au tour précédent, le grand frère d'Alexander Zverev doit enchaîner. Et ça, ce n'est pas le plus simple, psychologiquement parlant. L'effet de surprise est passé et il faudrait être très audacieux pour parier ses économies sur un succès du gaucher, dimanche à Melbourne.

Vidéo - Conquérant et magique au filet, Zverev a ensorcelé Murray : Les temps forts du match 02:34

Roger Federer

Suisse

35 ans

17e mondial

Sets perdus : 3

Temps passé sur le court : 9h01

Son parcours : Deux premiers tours face à deux qualifiés très loin au classement, c'était exactement ce qu'il fallait à Federer pour revenir en douceur. Une fois Melzer et Rubin écartés, il lui a fallu changer radicalement de dimension. Il l'a fait, et de quelle manière, en laminant Tomas Berdych (N.10 mondial) avant de dompter Kei Nishikori (N.5) en cinq sets. Redescendu dans la hiérarchie, Federer a été contraint d'affronter des membres de l'élite plus tôt que d'habitude, mais ça ne lui a posé aucun souci.

La stat : 13. S'il bat Zverev, le Suisse se qualifiera pour les demi-finales à Melbourne pour la... 13e fois sur les 14 dernières éditions.

Pourquoi il peut y croire : Parce que son tennis est toujours en place. La qualité de jeu déployée par le Bâlois lors de ses deux derniers matches est à fait digne d'un vainqueur en Grand Chelem. Puis, mine, de rien, les éliminations de Murray, qu'il aurait dû retrouver en quarts de finale, et de Djokovic, qui lui a si souvent barré la route du titre depuis deux-trois ans, sont de très bonnes nouvelles pour lui.

L'ombre d'un doute : Pour être franc, on ne croyait pas trop à une possible victoire de Federer ici. Parce qu'il n'a plus gagné de majeur depuis quatre ans et demi et parce qu'il n'avait plus joué depuis six mois. Pour un peu, il nous ferait douter. Mais il reste beaucoup de joueurs capables de lui barrer la route, à commencer par Stan Wawrinka, son possible adversaire en demies.

Vidéo - Après sa balle de match, Federer était heureux comme un junior 00:40

Stan Wawrinka

Suisse

31 ans

4e mondial

Sets perdus : 2

Temps passé sur le court : 10h30

Son parcours : Débuter en mode diesel les quinzaines, c'est le péché mignon du Vaudois. Ça n'a encore pas loupé cette année à Melbourne. Dès le 1er tour, il a bien failli passer à la trappe face au dangereux Martin Klizan. Le Slovaque a mené 4-3 et service à suivre dans le 5e set. Mais Wawrinka a trouvé une porte de sortie. Depuis, il monte gentiment en puissance, mais rien n'a été simple pour lui. Viktor Troicki a eu une balle de deux sets partout et Andreas Seppi l'a obligé à disputer trois tie-breaks. Seul son deuxième tour contre Steve Johnson a été tranquille.

La stat : 4. S'il remporte cet Open d'Australie, Stan Wawrinka aura remporté quatre titres du Grand Chelem. Soit 25% de son palmarès total (16 titres). Un ratio historiquement élevé parmi les champions ayant gagné au moins quatre majeurs.

Pourquoi il peut y croire : Même si Raonic est devant lui au classement, Wawrinka est clairement le nouveau favori de ce tournoi au vu de son passé récent en Grand Chelem. Rappelons qu'avec Djokovic et Murray, il est le seul à avoir gagné en Grand Chelem ces deux dernières saisons. Et il est le dernier rescapé du trio. C'est simple, s'il joue son meilleur tennis, il sera au-dessus des autres. Même de Federer. Puis il a failli prendre la porte au premier tour avant de s'en sortir. Et ça aussi, c'est très bon signe pour lui...

L'ombre d'un doute : Capable d'être irrésistible, Stan the man conserve parfois une forme d'inconstance. D'une certaine manière, il demeure son plus grand adversaire. Et s'il est un peu en-dessous de ce qu'il peut produire, il redevient prenable.

Vidéo - Wawrinka - Seppi, les temps forts 02:35

Jo-Wilfried Tsonga

France

31 ans

12e mondial

Sets perdus : 3

Temps passé sur le court : 10h34

Son parcours : Sérieux. Le finaliste 2008 a bénéficié d'un tableau relativement clément, surtout en huitièmes de finale, où il a usé le tombeur de Marin Cilic, Dan Evans, novice à ce niveau. Auparavant, il avait dominé le Brésilien Monteiro et le Serbe Dusan Lajovic au deuxième. En 16es, il s'était montré solide contre Jack Sock, un des hommes en forme de ce début de saison. S'il a lâché trois sets en route, Tsonga n'a jamais été en danger dans aucun de ses matches jusqu'ici.

La stat : 15. Jo-Wilfried Tsonga va jouer le 15e quart de finale de sa carrière en Grand Chelem. Dans l'ère Open, c'est cinq de mieux que n'importe quel autre Français (Noah, avec 10, est son dauphin en la matière). La régularité du Manceau au plus haut niveau est assez remarquable.

Pourquoi il peut y croire : D'abord parce que son corps le laisse tranquille depuis quelque temps. JWT a pu effectuer une grosse intersaison et pour lui, ça change beaucoup de choses. Contrairement à un Monfils, il sait aussi qu'il est capable de battre les plus grands sur les plus grandes scènes. Il l'a déjà fait. Ce n'est pas une terra incognita pour lui, et à l'heure d'aborder le sprint final, ça compte.

L'ombre d'un doute : Son quart de finale, déjà, constitue un gros obstacle sur la route de ses ambitions : Tsonga n'a plus battu Stan Wawrinka depuis quatre ans. En gros, depuis, que le Suisse a changé de dimension. Stan a clairement pris l'ascendant.

Vidéo - Tsonga n'a pas laissé Evans lui voler la vedette : les temps forts de sa qualif' en vidéo 02:34

Rafael Nadal

Espagne

30 ans

9e mondial

Sets perdus : 3

Temps passé sur le court : 11h16

Son parcours : L'Espagnol n'a déjoué que des pièges avec brio depuis le premier tour. Florian Mayer et Marcos Baghdatis ont été passés en trois sets, Gaël Monfils en quatre. Seul Alexandr Zverev a posé le plus de problèmes au Majorquin en menant deux sets à un, avant de s'incliner en cinq et 4 heures de jeu.

La stat : 1. Nadal n'avait plus atteint un quart de finale en Grand Chelem depuis Roland-Garros 2015. Une éternité pour un joueur de sa trempe. Il faut remonter un an encore en arrière pour le voir pour la dernière fois dans le dernier carré. C'était encore à Paris en 2014, l'année de son dernier titre majeur.

Pourquoi il peut y croire : Parce que Rafael Nadal est capable de tout. Face à Milos Raonic, il aura le meilleur test possible pour se juger par rapport à la concurrence la plus rude du moment. Le Canadien l'a battu récemment à Brisbane après trois sets serrés. En Grand Chelem, ce sera peut-être une autre histoire.

L'ombre d'un doute : Depuis deux saisons, Nadal n'est plus que l'ombre de lui-même. S'il a passé quatre tours avec maîtrise, il n'a pas encore tout à fait rassurer sur les courts. Face à Monfils, qui a multiplié les cadeaux face à lui, le combat n'a pas été très intense. Raonic, qui ne l'a encore jamais affronté en Grand Chelem, sait qu'il a une chance unique de frapper un grand coup sur ce match.

Vidéo - Quelques hauts, beaucoup de bas : Monfils n'a pas été à la hauteur contre Nadal 02:41

Milos Raonic

Canada

26 ans

3e mondial

Sets perdus : 2

Temps passé sur le court : 8h56

Son parcours : Le Canadien a passé moins de dix heures sur les courts depuis le début du tournoi et battu de véritables empêcheurs de tourner en rond : Dustin Brown, Gilles Müller (titré à Sydney), Gilles Simon et Roberto Bautista Agut. Dans tous les cas, il a effectué un parcours solide. Son temps de passage avant les quarts a correspondu à ses attentes : il a disputé des matches courts et perdu peu d'énergie. Un détail important, le lance-missiles de Podgorica n'aimant pas les longs combats. Son huitième de finale contre Roberto Bautista, qui a duré près de 3h (2h51), a lui constitué un match à part.

La stat : 3. Troisième quart de finale en trois ans à l'Open d'Australie, c'est un record absolu pour Raonic. Jamais il n'a enchaîné ne serait-ce que deux présences consécutives en quarts dans les autres majeurs.

Pourquoi il peut y croire : Parce que le Canadien, qui a intégré le Top 3 à l'ATP, a franchi un nouveau palier en 2016. Demi-finaliste à Melbourne et finaliste à Wimbledon, sa première finale en Grand Chelem, Raonic a commencé à s'habituer aux longs parcours dans les majeurs. Avec des conditions accélérées cette année à Melbourne, il pourra s'appuyer sur ses coups forts - son puissant service et son coup droit (en long de ligne et décroisé) - pour faire mal.

L'ombre d'un doute : Face à Gilles Simon et Roberto Bautista, l'Ontarien a bien débuté, puis flanché à mi-parcours. S'il n'a pas été en situation de perdre, il a montré que les fondations pouvaient trembler. Quand il est déréglé, Raonic ne fait pas semblant (55 fautes directes face à Bautista). Son physique, pas toujours fiable par le passé, peut également poser question sur quinze jours.

Vidéo - 21 aces et 55 coups gagnants : Raonic a été intraitable face à Simon 02:31

David Goffin

Belge

26 ans

11e mondial

Sets perdus : 3

Temps passé sur le court : 8h50

Son parcours : Un premier tour difficile face à l’Américain Reilly Opelka, sorti des qualifications. Puis deux matches pleins qui étaient bien plus piégeux face à Ivo Karlovic et Radek Stepanek. En huitième comme l’an passé, David a résisté à Dominic Thiem pour se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois de sa carrière.

La stat : 1. David Goffin n’avait jamais battu un joueur du Top 10 mondial… avant Dominic Thiem, désormais 8e au classement ATP lundi. C’est le premier joueur belge à atteindre le niveau de cette compétition en Australie.

Pourquoi il peut y croire : Aux portes du Top 10, Goffin devient de plus en plus régulier en Grand Chelem. Il ne lui manque qu’une victoire référence pour décoller pour de bon. Après un premier quart de finale à Roland-Garros, il a aussi passé un cap à l’Open Australie. La disparition de Novak Djokovic dans son quart de tableau peut lui permettre de voir plus loin. Son choc face à Dimitrov sera le match parfait pour continuer à progresser. L’éventuel demie contre Raonic ou Nadal également pour s’affirmer comme un nouveau leader sur le circuit.

L’ombre d’un doute : Parce qu’il n’a jamais battu Grigor Dimitrov sur le circuit. En quatre rencontres, le Belge n’a jamais trouvé la clé. Les trois premières étaient en Futures et Challenger, un autre temps. La dernière à l’US Open en 2014, où Goffin avait lâché prise après un 6-0 pourtant prometteur.

Vidéo - Goffin a dompté le lion Thiem : les temps forts de son succès 02:33

Grigor Dimitrov

Bulgare

25 ans

15e mondial

Sets perdus : 2

Temps passé sur le court : 9h03

Son parcours : Trois premiers tours relativement tranquilles. On aurait pu penser que Gasquet lui donne plus de fil à retordre, mais c’est finalement le Sud-Coréen Hyeon Chung qui a été le seul à lui prendre un set. Il a su profiter de l’élimination prématurée du tenant du titre Novak Djokovic pour franchir les huitièmes de finale pour la deuxième fois de sa carrière à Melbourne. Et de la baisse de régime de Denis Istomin, alors que l’Ouzbek était bien parti pour confirmer son exploit face au Serbe…

La stat : 9. Dimitrov réalise le meilleur début de saison de sa carrière. Il a remporté un titre à Brisbane en dominant au passage trois joueurs du Top 10 Thiem, Raonic et Nishikori, avant de passer quatre tours à Melbourne. 9 matches gagnés consécutivement, cela ne lui était plus arrivé depuis 2014 entre le Queen’s et Wimbledon, où il avait atteint les demi-finales.

Pourquoi il peut y croire : Parce qu’il joue un tennis parfait en début d’exercice. Son efficacité en première balle n’y est pas étrangère (80% de réussite en moyenne à Melbourne), tout comme sa faculté à ne plus lâcher ses matches mentalement. Son tournoi de préparation à Brisbane lui a fait énormément de bien et a même réveillé des ambitions chez lui. Son match très solide face à Richard Gasquet samedi a montré qu’il était prêt à frapper fort cette saison.

L’ombre d’un doute : Parce qu’il reste un joueur au mental fragile. Il a démontré par le passé qu’il pouvait facilement dégoupiller et sortir de son match d’un coup. Cela fait deux ans et demi que sa confirmation à rester constant au plus haut niveau se fait attendre. Logé dans une partie de tableau très ouverte, Grigor sait que c’est le bon moment d’aller chercher sa première finale majeure.