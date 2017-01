Et pourtant, Stan Wawrinka avait presque réussi sa remontada face à Roger Federer...

Stan Wawrinka n'a donc toujours pas battu Roger Federer ailleurs que sur terre battue. Il n'en a pourtant pas été loin vendredi. D'abord dos au mur avec deux sets de handicap, il a presque accompli un de ces "comebacks" dont il a le secret. Etre mené deux sets à rien et sortir du court en vainqueur, le Vaudois sait faire. Cette fois encore, le coup est passé près. Revenu à deux manches partout, il avait clairement l'ascendant sur son ainé en début de dernière manche. Mais il n'a pas pu, pas su concrétiser.

Par deux fois, Wawrinka s'est retrouvé en position de réussir un break qui aurait sans doute pu s'avérer déterminant. A 1-1, puis à 2-2. C'est surtout la toute première, dans le deuxième jeu de cette dernière manche, qui a failli faire basculer la rencontre. A 30-40, sur une deuxième balle de Federer. "Je pense avoir joué le coup juste, plaide le numéro 4 mondial. J'ai fait un bon retour sur son revers. Derrière, j'ai eu une balle haute à jouer sur mon coup droit, je suis retourné sur son revers. Là, il a sorti un très bon coup et j'ai fini par perdre le point".

" Je sentais que ça pouvait définitivement changer le match "

Jamais Federer n'aura été à ce point sur le fil du rasoir qu'au cours de cet échange. "Je sentais que ça pouvait définitivement changer le match", admet "Stan the man", même s'il refuse de considérer qu'avec ce break précoce en poche, il aurait automatiquement gagné le match derrière. "On ne sait pas, insiste-t-il. Tout aurait pu arriver derrière. Il pouvait encore débreaker, peut-être que je me serais mis à trembler. Mais oui, c'était un point très, très important." Ce point, le voici :

Vidéo - 5e set, 1-1, 30-40 : Le point qui aurait pu tout changer pour Wawrinka 00:49

Sur ses autres opportunités de break dans ce dernier set, Wawrinka ne nourrit aucun regret. "Je trouve qu'il a très bien servi dans le cinquième set, juge-t-il. Quand il en a eu le plus besoin, il a pu s'appuyer dessus pour avoir un ou deux jeux plus faciles. Vous savez, c'est une demi-finale de Grand Chelem, c'est Roger en face, on sait que ça peut basculer dans les deux sens."

Le genou ? "Pas une excuse"

D'autant que cette rencontre aurait pu aussi basculer plus en amont. Beaucoup plus tôt que ce dénouement au cinquième set. "A 5-5 dans le premier, rappelle-t-il, j'ai une balle de break. Ça fait partie de ces moments qui auraient pu changer le match." Avec le premier set en poche, tout aurait effectivement été différent. Au lieu de quoi il a dû se lancer dans une course-poursuite un peu désespérée, même si elle a failli aboutir sur un des exploits de sa carrière.

"Je suis triste, déçu, avoue-t-il. J'ai tout essayé, il fallait que je change des choses dans mon jeu à partir du troisième set, et je l'ai fait. J'ai été plus agressif, plus physique." Même sa blessure au genou ne semblait alors pas devoir entraver sa folle remontée. "Mon genou m'a posé souci depuis le début du tournoi, c'est certain, mais ce n'est pas du tout une excuse", a tranché Wawrinka, qui passera des examens "plus complets" une fois rentré en Europe. "J'essaie toujours de trouver un moyen de me battre sur le court. Je rentre sur le court avec ce que je peux donner ce jour-là".

Ce qu'il avait a failli suffire à le sauver. Mais son très mauvais jeu de service dans le sixième jeu du dernier set l'a définitivement condamné. "Je n'ai pas ressenti plus de pression à ce moment-là, honnêtement, raconte le Vaudois. C'est lui qui m'a mis sous pression. Il fait deux bons retours, ça fait 15-30. J'ai fait un mauvais choix, une double faute, c'était plié." Sa chance était définitivement passée.