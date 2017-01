Federer : "Evidemment que j'espère être de retour l'année prochaine"

"If not..." Ces deux mots lâchés par Roger Federer dimanche sur la Rod Laver Arena, lors de son discours d'après-finale, ont provoqué un petit émoi à Melbourne. En anglais dans le texte, voici la phrase du Suisse alors qu'il s'adressait au public : "I hope to see you next year, but if not, this was a wonderful run here and I can't be more happy to have won tonight." "J'espère vous voir l'année prochaine, mais si ce n'est pas le cas, ça a été un merveilleux parcours ici et je ne peux pas être plus heureux d'avoir gagné ce soir". Si ce n'est pas le cas? Federer envisagerait-il de quitter la scène en 2017 ?

Un peu plus tard, lors de sa conférence de presse, il est revenu sur ses propos. Sans rien annoncer, il n'a fermé la porte à aucune hypothèse. "Ecoutez, tout dépendra de ce que j'ai encore dans le réservoir, a-t-il confié. Qui peut savoir ce qui arrivera dans les prochains mois ? Est-ce que je vais être à nouveau blessé, être obligé de manquer des tournois ? Je voulais juste remercier les gens qui étaient là, l'apprécier avec eux. Il n'y avait rien de prémédité dans mon discours."

" "Je ne suis plus tout jeune" "

Pas de panique, donc. Il s'agissait davantage d'une mesure de prudence qu'autre chose et même si Roger Federer maîtrise à merveille sa communication, à chaud, après une telle victoire, il s'est livré sans trop de retenue. Mais le message envoyé était "la sortie définitive se rapproche, préparez-vous y." "La dernière année a été dure, a-t-il rappelé. Là, j'ai joué trois matches en cinq sets, ça n'aide pas. Je ne suis plus tout jeune..."

Pour l'heure, Roger Federer n'entend toutefois pas faire de ce 18e sacre en Grand Chelem le dernier acte de sa carrière pour sortir par la grande porte à l'image d'un Pete Sampras, dont le tout dernier match de la carrière fut la finale victorieuse de l'US Open 2002 face à Andre Agassi. "Evidemment que j'espère être de retour l'année prochaine. Là, maintenant, c'est mon souhait", a ajouté le Bâlois pour clore le débat. On rappellera aussi qu'il avait affirmé fin décembre que, si le physique suivait, il se voyait continue encore "deux ou trois ans".