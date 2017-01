Federer va enfin savoir ce qu'il a dans le ventre

"Il y a quelques mois, quelques semaines et même quelques jours, j'aurais signé pour être au troisième tour ici en me sentant comme je me sens." Roger Federer est un revenant. Il ne l'oublie pas. Quand, à 35 ans, on reste éloigné des courts pendant un semestre entier, le retour à la compétition comporte toujours une part d'incertitude. Le Suisse a disposé de ses deux premiers adversaires, Jurgen Melzer et Noah Rubin, sans trop trainer. Il a certes perdu un set mais pas de temps : 4 heures et 8 minutes au cumul de ces deux premiers tours. Il n'est donc pas entamé, et c'est une bonne chose, au vu de ce qui l'attend maintenant...

Après ces deux amuse-bouche, Federer voit s'avancer devant lui un incroyable festin. Sans la moindre transition. Il passe d'une colline à l'Himalaya, avec quelques 8000m à conquérir. S'il veut retourner en finale de l'Open d'Australie pour la première fois depuis sept ans, et si la logique est respectée, son parcours sera le suivant : Tomas Berdych au troisième tour. Kei Nishikori en huitièmes de finale. Andy Murray en quarts. Stan Wawrinka en demies. Soit les numéros 10, 5, 1 et 4. Bien sûr, à ce stade, tout ceci est purement théorique. On l'a vu avec Novak Djokovic ce jeudi...

Roger Federer - Australian Open 2017Imago

Un Top 10 avant les huitièmes, c'est presque historique pour lui

Ce qui est certain, et tout à fait inhabituel pour Roger Federer, c'est qu'il va devoir se coltiner dès les 16es de finale un membre du Top 10. La dernière fois que le Bâlois avait dû croiser le fer avec un joueur parmi les 10 premiers au classement ATP avant les huitièmes de finale, c'était en... 2000, à Wimbledon. Au premier tour, il avait alors perdu contre Evgueni Kafelnikov. Federer n'avait pas encore 19 ans. En réalité, sur ses 46 quarts de finale en Grand Chelem, une seule fois Federer a eu à écarter un Top 10 pour rallier le tableau de huit. Un cas unique mais mémorable puisque c'était à Wimbledon en 2001, lorsqu'il avait battu Pete Sampras en huitièmes. L'Américain était alors 6e mondial.

Face à ce défi pas comme les autres pour lui, l'homme aux 17 titres majeurs n'a d'autre choix que de prendre les étapes les unes après les autres. Acte I, Tomas Berdych, donc. Le Tchèque n'est pas un cadeau. Certes, il est largement mené dans ses confrontations directes avec Federer (seulement 6 victoires pour 16 défaites). Et il ne l'a d'ailleurs plus battu depuis quasiment quatre ans. Mais il a déjà vaincu le Suisse sur des scènes majuscules, à Wimbledon en 2010 et à l'US Open en 2012, à chaque fois en quarts de finale.

Federer sur Berdych : "C'est un grand joueur et j'aime beaucoup son jeu. Ce sera difficile"

Autre mauvaise nouvelle pour Federer, Berdych ne joue jamais aussi bien qu'à Melbourne. Même s'il a atteint sa seule finale majeure à Wimbledon (l'année où il avait battu Federer), il est d'une remarquable régularité en Australie. Lors des six éditions précédentes, il a toujours atteint, au minimum, les quarts de finale. "Ce n'est pas un tirage facile, a concédé "Rodge". Il m'a déjà battu à New York, à Wimbledon et aux Jeux. Je suis sûr qu'il voudra me battre ici aussi. C'est un grand joueur et j'aime beaucoup son jeu. Ce sera difficile."

Après six mois d'attente et une reprise en douceur, c'est vraiment l'heure de vérité pour Federer. Vu son menu des prochains jours, chaque victoire aura une saveur particulière. Qu'il passe Berdych et il confirmera que le haut niveau, c'est encore pour lui. Qu'il double la mise face à Nishikori et, sauf blessure, son retour près des sommets ne sera qu'une question de temps. Au-delà, ce serait une savoureuse page de sa carrière que Federer écrirait. Mais nous n'en sommes pas là. Vraiment pas. Ni ses deux premiers tours à Melbourne, ni ses matches contre Zverev ou Gasquet en exhibition lors de Hopman Cup voilà deux semaines ne permettent de savoir exactement où il en est. La question reste en suspens. Une grande partie de la réponse tombera vendredi.