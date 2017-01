Finale Serena Williams - Venus Williams, Sister Act XXVIII : la finale en chiffres

28. Ce sera la 28e opposition entre les sœurs Williams. C'est à l'Open d'Australie qu'elles avaient débuté leur rivalité sportive. Venus s'était imposée au 2e tour lors de l'édition 1998 (7-6, 6-1). En Grand Chelem, ce sera la 15e confrontation entre Serena et Venus. Seules Martina Navrátilová et Chris Evert se sont rencontrées plus de fois en majeur dans l'ère Open (22 fois).

9. Ce sera la neuvième finale en Grand Chelem entre les deux joueuses. Là aussi c'est le duo Navrátilová - Evert qui est devant au nombre de finales jouées en majeur dans l'ère Open (14). Ce sera la première finale 100% américaine en Grand Chelem depuis Wimbledon 2009. Serena y avait battu... Venus (7-6 (3), 6-2). La dernière fois que deux Américaines se sont affrontées en finale à l'Open d'Australie c'était en 2005. Serena avait battue Lindsey Davenport (2-6, 6-3, 6-0).

23. En cas de succès, Serena Williams remportera son 23e titre du Grand Chelem, ce qui serait le nouveau record de l'ère Open. Elle se rapprocherait de la référence, toutes époques confondues, de Margaret Court-Smith (24 titres, 13 en amateurs, 11 durant l'ère Open).

11. Serena jouera une finale de Grand Chelem pour la 11e année consécutive. Seulement deux joueuses ont réussi cela durant l'ère Open : Martina Navrátilová (11 finales, entre 1981 et 1991) et Chris Evert (14 finales entre 1973 et 1986).

1. En cas de succès en finale, Serena reprendra la place de N.1 mondiale, perdue lors du dernier US Open, à Angelique Kerber. Seules Steffi Graf (377) et Martina Navrátilová (332) ont passé plus de semaines à la première place mondiale que l'Américaine (309). La protégée de Patrick Mourataglou deviendrait également la deuxième joueur de l'histoire à remporter l'Open d'Australie pour la 7e fois. Margaret Court-Smith a remporté le majeur australien à 11 reprises (7 fois en amateur, 4 fois durant l'ère Open).

Serena Williams à l'Open d'Australie 2017AFP

16 . Si elle l'emporte en finale, Venus Williams remportera son premier Grand Chelem 16 ans et 204 jours après son premier sacre (Wimbledon 2000).

7. Avec sept succès en majeur depuis 2000 (5 Wimbledon, 2 US Open), Venus Williams pourra rejoindre son illustre compatriote Billie Jean King à la 7e place des joueses les plus titrées en majeur (avec 8 titres).