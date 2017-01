Gaël Monfils bat Philipp Kohlschreiber et affrontera Rafael Nadal en huitièmes de finale

Gaël Monfils n'avait pas menti : le numéro un français a pris sa saison par le bon bout. Appliqué sans être trop fantasque, le 6e mondial a dominé Philipp Kohlschreiber comme il avait su le faire précédemment 12 fois sur 14. Une victoire dessinée en trois sets et moins de deux heures de jeu ce samedi pour se hisser sans trop forcer en huitièmes de finale de l'Open d'Australie (6-3, 7-6, 6-4). Une bonne nouvelle pour lui qui craignait pour sa fraîcheur physique. Et ça tombe bien : son prochain match sera forcément plus compliqué face à Rafael Nadal... qui mène aussi 12 victoires en 14 matches face au Français.

Vidéo - Vous connaissez le "passing kangourou" ? Gaël Monfils vous le présente 00:33

Si Monfils n'a pas flanché, il n'a pas été parfait non plus. Avec 39 fautes directes pour 32 coups gagnants et une seconde balle souvent lise à mal (seulement 38% de réussite), le Français s'est exposé dans ce match. Une chance pour lui, Philipp Kohlschreiber n'était pas dans un bon jour. Son service était moins tranchant que celui de son adversaire et sa résistance en fond de court s'est effritée peu à peu sous les coups du Français.

Des retrouvailles annoncées avec Nadal

Après un premier set en poche, Monfils a failli se tirer une balle dans le pied en remettant Kohlschreiber dans le match. Après avoir fait le break deux fois dans la seconde manche, le Français a perdu son avance pour s'embarquer dans un jeu décisif qu'il aurait très bien pu s'éviter. Tie-break dont il s'est parfaitement tiré en l'accaparant 7/1. Un soulagement. Avec deux sets en poche, il a pu maîtriser plus facilement sa fin de match.

Cette fois-ci, son avance acquise en début de match, mais encore une fois rapidement perdue, ne lui a pas fait goûter à un nouveau jeu décisif. Le Français a fait parler sa réussite sur les balles de break (5/6) pour s'épargner un match à rallonge. Surtout lorsque Rafael Nadal s'annonce face à lui au prochain tour. Quelques grains de sel de plus dans un parcours jusqu'ici avec beaucoup de saveurs.