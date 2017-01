Garcia/Mladenovic et Herbert/Mahut éliminés : la double défaite qui fait mal

Pour les séniors, c'est terminé pour nos Frenchies dans les tableaux principaux de l'Open d'Australie. Alors que deux jeunes Français sont encore en lice dans le tableau des juniors, Corentin Moutet et Matteo Martineau, les deux doubles tricolores ont rendu les armes ce mercredi à Melbourne, quelques jours après les éliminations de Gaël Monfils et Jo-Wilfrird Tsonga.

Tête de série N.1, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont été éliminés en quart de finale par les Australiens Marc Polmans et Andrew Whittington en trois sets (7-6, 2-6, 6-4), mercredi à Melbourne. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, elles aussi têtes de série N.1 et vainqueurs à Roland-Garros, ont été éliminées en demi-finale du double dames par la Tchèque Andrea Hlavackova et la Chinoise Peng Shuai en deux sets (7-6, 6-2).

Vainqueurs de l'US Open en 2015 et de Wimbledon en 2016, Herbert et Mahut traversent une mauvaise passe. C'est un grosse déception pour eux, leurs adversaires, âgés de 19 et 23 ans et classés 250e et 311e en double, bénéficiaient d'une invitation des organisateurs.

"Pas mal de matches nous ont échappé dernièrement. On est passé à côté du Masters (en novembre) et encore à Brisbane (début janvier) on a perdu au premier tour", a reconnu Herbert. "On s'est compliqué la tâche. On aurait pu s'en sortir même sans jouer notre meilleur tennis", a dit le Français, qui était finaliste de l'Open d'Australie avec Mahut en 2015. Au tour précédent, le duo tricolore avait déjà sauvé trois balles de match pour continuer leur aventure. Mais cette fois-ci, la baraka n'était pas de leur côté.