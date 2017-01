Kristina Mladenovic sortie dès le 1er tour par Ana Konjuh (6-4, 6-2)

Un peu plus d'une heure de jeu et c'est déjà terminé pour Mladenovic. La Française a été sortie dès son entrée en lice par Ana Konjuh (6-4, 6-2). Présente au troisième tour la saison passée à Melbourne, Mladenovic n'ira cette fois-ci pas plus loin. La Croate affrontera soit Daria Gavrilova, soit Naomi Broady au tour suivant.