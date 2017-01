Le 1er tour des Français ce lundi : Tsonga, Chardy, Parmentier passent, Pouille et Robert chutent

Jo-Wilfried Tsonga, au premier tour, c'est toujours aussi solide. Depuis dix ans, le Manceau n'a pas failli d'entrée de Grand Chelem. Ce lundi, il s'est défait du Brésilien Thiago Monteiro, qui l'avait battu aux Jeux olympiques de Rio, en quatre sets pour rallier le 2e tour de premier tournoi majeur de la saison (6-1, 6-3, 6-7, 6-2). S'il a globalement maîtrisé son sujet, le 12e mondial a eu un passage à vide dans le troisième set (19 fautes directes), manquant notamment des volées faciles dans le tie-break. Mais il n'a jamais paru en danger.

Au prochain tour, pas de duel face à Stéphane Robert. Le Français, en huitième de finale en 2014 et encore au 3e tour l'an passé, a cette fois-ci été éliminé au premier tour par le Serbe Dusan Lajovic en trois sets (6-3, 6-3, 6-3). C'est donc le 94e mondial qui affrontera le N.2 tricolore mercredi.

Seuls Chardy et Parmentier sortent du lot

Jérémy Chardy a été le premier Français du tableau masculin à être passé au 2e tour à Melbourne ce lundi. Le Français a bénéficié de l'abandon de Nicolas Almagro après 23 minutes de match. Touché au mollet, l'Espagnol a démenti avoir joué seulement pour toucher la prime de match.

Côté messieurs, sinon, c'est l'hécatombe. Pas moins de sept Français sont passés à la trappe dès le premier jour. Lucas Pouille, tête de série N.16, est toujours fanny à Melbourne. Le Français, quart-de-finaliste à l'US Open, est tombé face au jeune Kazakh Alexander Bublik (6-0, 3-6, 6-3, 6-4), qui a profité de la gêne du pied droit du protégé d'Emmanuel Planque pour remporter son premier match en Grand Chelem. Pour Pouille, lui, c'est sa quatrième défaite au 1er tour de l'Open d'Australie.

Paul-Henri Mathieu, lui, a déjà gagné un match à Melbourne, mais n'a plus débloqué son compteur depuis 2009. Cette année, le Strasbourgeois a subi la loi d'Andrea Seppi, qui n'a plus raté un 2e tour depuis cinq saisons. (6-4, 7-6, 6-7, 7-5).

Nicolas Mahut est également tombé sur un os. Ryan Harrison a mis fin à l'aventure du Français en s'imposant en trois sets face à l'Angevin (6-3, 6-4, 6-2) ce lundi. C'est la première fois depuis deux saisons que le Français n'avait plus perdu au 1er tour de Grand Chelem. Et c'est la première fois depuis 2013 que l'Américain, 89e mondial, n'avait plus passé le 1er tour à Melbourne.

Après Mahut, Pierre-Hugues Herbert. Comme son partenaire de double, le Français a été sorti en trois sets (6-4, 7-6, 6-3) par un autre Américain, Jack Sock, tête de série N.23. Une petite déception pour lui qui était au 3e tour l'an passé. Et qui est capable de coup assez improbable, comme celui-ci :

Au 2e tour l'an passé, Quentin Halys a aussi quitté l'aventure australienne d'entrée de quinzaine, raccompagné par l'Américain Sam Querrey (6-7, 7-6, 6-3, 6-4). Quatre sets, c'est aussi le tarif pris par Adrian Mannarino face à Karen Khachanov (6-4, 3-6, 7-6, 6-3).

Cela faisait quatre ans qu'elle attendait cela. Pauline Parmentier, 67e mondiale, s'est pour sa part qualifiée pour le deuxième tour en battant la Japonaise Misaki Doi (41e) en deux sets 7-5, 7-5, lundi à Melbourne. Au prochain tour, elle affrontera l'Américaine Coco Vandeweghe (35e), vainqueur très émue de l'Italienne Roberta Vinci.

