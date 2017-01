Le film d'un match de légende : set par set, revivez les temps forts de la finale Federer-Nadal

1er set : Federer impérial

Une première manche presque parfaite pour Roger Federer, notamment au service. Le Suisse est injouable sur sa mise en jeu : il remporte 14 des 15 points joués sur sa première balle et se montre efficace également sur son second service (6 sur 9). Il lui suffit d'un break, sur son unique occasion du set, à 3-3, pour faire la différence. En 34 minutes, Federer prend les devants, 6-4.

Vidéo - Les temps forts du premier set : Federer a sorti le grand jeu 01:23

2e set : Nadal hausse le ton

La réaction de Rafael Nadal ne se fait attendre. En quelques minutes, les jeux défilent. 2-0, puis 4-0 avec double break en poche. Malgré un débreak de Federer, l’Espagnol garde le cap. Il égalise après 40 minutes de jeu. Logiquement.

Vidéo - Les temps forts du 2e set : Avec deux breaks, Nadal a haussé le ton 02:19

3e set : Le récital suisse

Grosse pression de Nadal d’entrée. Le Suisse sauve 3 balles de break, mais fait la différence le jeu suivant. L’Espagnol sauve 3 balles de double break à 3-0, mais pas à 4-1. Federer s’envole et convertit sa domination en menant deux sets à un après 2 heures de jeu.

Vidéo - Les temps forts du 3e set : 6-1 et du grand Federer 02:40

4e set : Nadal au-dessus et impeccable au service

Rafael Nadal, comme il l'avait fait dans la deuxième manche, réplique du tac au tac. L'Espagnol prend rapidement le service de Federer et il ne se retournera plus. Il ne commet que trois fautes directes contre 13 à son adversaire et ne concède pas une seule balle de break du set.

Vidéo - Les temps forts du 4e set : La réplique cinglante de Nadal 01:45

5e set : Le plus beau, le plus tendu

Le sommet de cette finale, à n'en pas douter. Rafael Nadal y a pris les devants, en signant d'entrée le break. Federer allait-il s'écrouler. Non, le Suisse a cravaché pour revenir, Nadal a sauvé des balles de break dans tous les sens, mais il a fini par céder. Au passage, Federer a remporté à 4-3 le point le plus extraordinaire de la soirée. Avant de triompher, sur un dernier coup droit gagnant, après 3h38 d'une finale inoubliable.