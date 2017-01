Le programme de jeudi : De Nadal-Baghdatis à Paire-Fognini, spectacle à tous les étages

Jeudi, tout sera permis. Un menu copieux va régaler les amoureux de la balle jaune pour la fin du 2e tour de l'Open d'Australie. Sept Français seront en lice. Gaël Monfils sera opposé à l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov, ancien 13e mondial redescendu à la 69e place, qu'il a battu en trois confrontations. Richard Gasquet mène aussi 3-0 dans ses duels avec son adversaire, l'Argentin Carlos Berlocq, 33 ans, 90e mondial, qui l'avait poussé en cinq sets à Roland-Garros 2015.

Gilles Simon sera aussi grand favori face au Brésilien Rogerio Dutra Silva, 100e mondial, comme Alizé Cornet contre la Grecque Maria Sakkari, 94e, tout comme Caroline Garcia opposée à sa compatriote Océane Dodin. Le match le plus fou sera peut-être la confrontation entre Benoît Paire et l'Italien Fabio Fognini, deux joueurs spectaculaires à fort caractère. Deux victoires partout entre eux, la dernière pour l'Italien, aux JO de Rio, qui avait sauvé une balle de match (4-6, 6-4, 7-6). Le vainqueur devrait se frotter à Dominic Thiem au 3e tour.

Djokovic, Nadal, Serena et Wozniacki, festival d'anciens N.1 mondiaux

Dans les autres rencontres du jour, Rafael Nadal devra se méfier de Marcos Baghdatis, capable de tout, en session de nuit sur la Rod Laver Arena. En neuf confrontations, le Chypriote, finaliste à Melbourne en 2006, n'a dominé l'Espagnol qu'à une seule reprise, au Masters 1000 de Cincinnati en 2010. De plus, cela fait presque dix ans qu'il n'a plus dominé un joueur du Top 10 mondial en Grand Chelem. Mais Nadal, qui tente toujours de retrouver son meilleur niveau, n'a plus joué un quart de finale dans un tournoi majeur depuis Roland-Garros 2015. Le vainqueur affrontera un joueur de la génération montante : Alexander Zverev ou Frances Tiafoe.

Un peu tôt, Novak Djokovic, tenant du titre, devrait passer plus facilement face à l'Ouzbek Denis Istomin, 117e mondial, à qui il n'a cédé qu'un set en cinq matches. Même chose pour Milos Raonic, troisième joueur mondial opposé au Luxembourgeois Gilles Muller. Le demi-finaliste de l'an passé n'a jamais raté un match du 3e tour à Melbourne depuis sa première participation en 2011. Sur le court N.3, nous suivrons aussi Radek Stepanek face à David Goffin et sur la Hisense Arena, Grigor Dimitrov contre Hyeon Chung, potentiel futur adversaire de Gasquet.

Dans le tableau féminin, la rencontre à suivre sera Serena Williams face à Lucie Safarova dans une remake de la finale de Roland-Garros 2015. La Tchèque, tombée à la 61e place à la WTA en raison de problèmes physiques, a sauvé neuf balles de match au premier tour contre la Belge Yanina Wickmayer. Face à Donna Vekic, Caroline Wozniacki, ex-numéro un mondiale, tentera de rallier le 3e tour à Melbourne pour la première fois depuis 2014.

Programme de jeudi

Rod Laver Arena - dès 1h

Naomi Osaka (JPN) - Johanna Konta (GBR/N.9)

Caroline Wozniacki (DEN/N.17) - Donna Vekic (CRO)

Denis Istomin (OUZ) - Novak Djokovic (SRB/N.2)

Lucie Safarova (CZE) - Serena Williams (USA/N.2) - dès 9h

Marcos Baghdatis (CHY) - Rafael Nadal (ESP/N.9)

Margaret Court Arena - dès 1h

Karolina Pliskova (CZE/N.5) - Anna Blinkova (RUS)

Dominika Cibulkova (SVK/N.6) - Hsieh Su-Wei (TPE)

Gilles Muller (LUX) - Milos Raonic (CAN/N.3)

Mirjana Lucic-Baroni (CRO) - Agnieszka Radwanska (POL/N.3) - dès 9h

Dominic Thiem (AUT/N.8) - Jordan Thompson (USA)

Hisense Arena - dès 1h

Sara Errani (ITA) - Ekaterina Makarova (RUS/N.30)

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) - Hyeon Chung (KOR)

Gaël Monfils (FRA/N.6) - Alex Dolgopolov (UKR) - pas avant 5h30

Daria Gavrilova (AUS/N.22) - Ana Konjuh (CRO) - pas avant 8h30

Court N.2 - dès 1h

Carlos Berlocq (ARG) - Richard Gasquet (FRA/N.18)

Elena Vesnina (RUS) - Mandy Minella (LUX)

Alexander Zverev (GER/N.24) - Frances Tiafoe (USA)

Court N.3 - dès 1h

Océane Dodin (FRA) - Caroline Garcia (FRA/N.21)

Barbora Strycova (CZE/N.16) - Andrea Petkovic (ALL)

Radek Stepanek (CZE) - David Goffin (BEL/N.11)

Benoît Paire (FRA) - Fabio Fognini (ITA) - pas avant 6h

Court N.7

Alizé Cornet (FRA/N.28) - Maria Sakkari (GRE) dernier match

Court N.20

Gilles Simon (FRA/N.25) - Rogerio Dutra Silva (BRA) 2e match