Le programme de samedi : Monfils, Gasquet, Simon et Paire veulent rejoindre Tsonga en huitième

Mission huitième de finale pour les Français. Avec cinq représentants engagés samedi, le tennis tricolore aura la part belle à Melbourne et aura surtout de quoi être ambitieux. Pour le moment, seul Jo-Wilfried Tsonga a validé son ticket pour le 4e tour, après son succès en quatre manches face à Jack Sock vendredi.

Deux Tricolores auront droit aux honneurs de la night session (à partir de 9h heure française) : Richard Gasquet affrontera Grigor Dimitrov sur la Rod Laver Arena en dernière rotation. Sur la Margaret Court Arena, Gaël Monfils en découdra avec l'Allemand Philipp Kohlschreiber en première rotation.

De leur côté, Gilles Simon, qui affrontera le bombardier canadien Milos Raonic sur l'Hisense Arena, et Benoît Paire, opposé à Dominic Thiem, auront droit à des horaires plus matinaux. Le match de la journée dans la partie basse du tableau masculin mettra aux prises Alexander Zverev et Rafael Nadal.

Chez les dames, Caroline Garcia, dernière française en lice, devra passer l'obstacle Barbora Strycova, actuelle 16e mondiale. Ce sera la première confrontation entre les deux joueuses. La vainqueur de ce duel pourra retrouver Serena Williams en huitième de finale. L'Américaine sera opposée à sa compatriote Nicole Gibbs.

Le programme de samedi

Rod Laver Arena (à partir de 1h du matin)

Dominika Cibulkova (SVK/N.6) - Ekaterina Makarova (RUS/N.30)

Nicole Gibbs (USA) - Serena Williams (USA/N.2)

Alexander Zverev (GER/N.24) - Rafael Nadal (ESP/N.9)

Night session (à partir 9h heure française)

Daria Gavrilova (AUS/N.22) - Timea Bacsinszky (SUI/N.12)

Grigor Dimitrov (BEL/N.15) - Richard Gasquet (FRA/N.18)

Margaret Court Arena (à partir de 1h du matin)

Barbora Strycova (CZE/N.16) - Caroline Garcia (FRA/N.21)

Dominic Thiem (AUT/N.3) - Benoît Paire (FRA)

Caroline Wozniacki (DEN/N.17) - Johanna Konta (GBR/N.9)

Night session (à partir 9h heure française)

Gaël Monfils (FRA/N.6) - Philipp Kohlschreiber (GER/N.32)

Karolina Pliskova (CZE/N.5) - Jelena Ostapenko (LAT)

Hisense Arena (à partir de 1h du matin)

Ivo Karlovic (CRO/N.20) - David Goffin (BEL/N.11)

A partir de 8h du matin

Gilles Simon (FRA/N.25) - Milos Raonic (CAN/N.3)

Court N.2 (à partir de 1h du matin)

Elena Vesnina (RUS/N.14) - Jennifer Brady (USA)

Pablo Carreno (ESP/N.30) - Denis Istomin (UZB)

Court N.3 (à partir de 1h du matin)

Maria Sakkari (GRE) - Mirjana Lucic-Baroni (CRO)

Roberto Baustista (ESP/N.13) - David Ferrer (ESP/N.21)