Le programme de vendredi : Tsonga face à le menace Sock

Libre de toute gêne physique et visiblement affuté, Tsonga, 31 ans, peut voir l'avenir avec confiance dans une partie de tableau qui a été débarrassée mercredi de son adversaire potentiel en huitième de finale, le Croate Marin Cilic (7e mondial), battu par le Britannique Dan Evans. Mais après deux premiers tours à sa main, le Manceau se voit confronté vendredi en 16es de finale au menaçant Jack Sock.

L'Américain est en pleine confiance en ce début de saison après sa victoire la semaine dernière dans le tournoi d'Aucklabnd, en Nouvelle-Zélande. Un titre qui lui a permis d'intégrer pour la première fois le Top 20 (20e) au classement ATP. C'est donc un match à prendre très au sérieux pour JWT. Ce sera le triosième affrontement entre les deux hommes et Tsonga a remporté les deux premiers matches, à Madrid en 2015 et pas plus tard qu'en septembre dernier à l'US Open. Jo s'était imposé en quatre manches (6-3, 6-3, 6-7, 6-2). Tsonga est le seul Français en lice ce vendredi, homems et femems confondus.

Murray va pour sa cheville

On va par ailleurs savoir où en est vraiment Roger Federer à l'occasion de son match très difficile contre le Tchèque Tomas Berdych au troisième tour de l'Open d'Australie, vendredi à Melbourne. C'est parce qu'il a chuté à la 17e place mondiale en s'arrêtant pendant six mois de juillet à début janvier pour soigner une blessure au genou que le Suisse se retrouve aussi tôt face à un cador. Après un rodage à la Hopman Cup, un tournoi-exhibition, Federer, 35 ans, a passé sans problème les deux premiers tours contre le vétéran autrichien Jürgen Melzer (en quatre sets) et le jeune Américain Noah Rubin (en trois), mais son tennis a suscité le scepticisme de certains observateurs.

Or contre Berdych, 10e mondial, le quadruple vainqueur à Melbourne ne devra pas être trop loin de son meilleur niveau. Le Tchèque, âgé de 31 ans, l'a déjà battu six fois, en 22 duels, y compris en Grand Chelem, à l'US Open en 2012 et à Wimbledon en 2010. Le Suisse reste toutefois sur cinq victoires depuis 2014, la dernière l'an passé en quarts de finale de l'Open d'Australie, en trois sets. Pour Andy Murray, le test sera physique après l'alerte du tour précédent. Le Britannique s'est tordu la cheville au troisième set contre le jeune Russe Andrey Rublev. Le N.1 mondial n'était pas trop inquiet après le match et s'est entraîné jeudi.

Le programme court par court

Rod Laver Arena

Eugénie Bouchard (CAN) - Coco Vandeweghe (USA) - A partir de 1h du matin

Angelique Kerber (ALL/N.1) - Krystina Pliskova (RTC)

Stan Wawrinka (SUI/N.4) - Viktor Troicki (SRB/N.29)

Ashley Barty (AUS) - Mona Barthel (ALL) - A partir de 9h du matin

Tomas Berdych (RTC/N.10) - Roger Federer (SUI/N.17)

Margaret Court Arena

Elina Svitolina (UKR/N.11) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.24) - A partir de 1h du matin

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) - Jack Sock (EU/N.23)

Duan Ying-Ying (CHN) - Venus Williams (EU/N.13)

Lukas Lacko (SVQ) - Kei Nishikori (JPN/N.5) - A partir de 9h du matin

Anastasija Sevastova (LET) - Garbiñe Muguruza (ESP/N.7)

Hisense Arena

Jelena Jankovic (SRB) - Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) - A partir de 1h du matin

Andy Murray (GBR/N.1) - Sam Querrey (EU/N.31)

Bernard Tomic (AUS/N.27) - Daniel Evans (GBR) - Pas avant 4h du matin

Court N.2

Mischa Zverev (ALL) - Malek Jaziri (TUN) - A partir de 1h du matin

Sorana Cirstea (ROU) - Alison Riske (EU)

Court N.3

Steve Darcis (BEL) - Andreas Seppi (ITA) - A partir de 1h du matin