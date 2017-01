Murray : "J'aimerais bien passer la dernière haie"

Qu'est-ce que cela vous fait d'aborder un Grand Chelem tout en haut du tableau ?

A.M. : Franchement, pour l'instant, pas grand-chose.

Quand on lui a posé la question, Federer a expliqué que quand il était devenu numéro un, il avait le sentiment que les gens le regardaient différemment. Avez-vous aussi ressenti quelque chose dans le genre ?

A.M. : Pas vraiment. En tout cas je ne l'ai pas noté. Mais c'est aussi dû au fait que je suis devenu numéro un mondial tout à la fin de la saison dernière. Ensuite, il y a eu la coupure. Ce sont vraiment mes premiers pas de numéro un sur le circuit. Peut-être aussi qu'il va falloir que je reste longtemps à cette place pour que les autres me considèrent vraiment avec un nouveau regard.

Toujours selon Federer, et selon Djokovic aussi, d'ailleurs, une fois au pouvoir, il faut bosser deux fois plus dur pour y rester…

A.M. : Je ne l'espère pas (rires). Mais je vois ce qu'ils veulent dire. Quand on devient numéro un mondial, même inconsciemment, on peut être tenté de croire que le plus dur est fait, qu'il n'y a rien au-dessus. Je mesure maintenant à quel point il faut produire un effort pour continuer à progresser. Je dois devenir encore meilleur, rester à mon niveau ne suffira pas. Ce n'est pas forcément une question de travailler plus, mais surtout de rester focalisé sur ce que j'ai à faire, sur l'envie d'aller encore de l'avant.

Etes-vous confiant quant à votre capacité à ne pas vous relâcher ?

A.M. : Oui. Le fait d'avoir auprès de moi quelqu'un comme Ivan (Lendl), qui est resté si longtemps au sommet, qui sait ce que ça implique, c'est important et précieux.

Comment jugez-vous votre préparation ?

A.M. : Bonne. J'ai passé un peu de temps à Miami pour m'entraîner. J'aurais aimé avoir deux semaines de repos supplémentaires, mais ce n'était pas possible. J'espère me reposer un peu en février. Après, Doha s'est bien passé, j'ai joué du bon tennis, repris le rythme. Tout va bien.

Vous avez un bilan remarquable ici. Quatre finales, 80% de matches gagnés et pourtant, le titre vous échappe toujours. Est-ce la bonne cette fois ?

A.M. : En tout cas, à l'évidence, j'ai une certaine confiance en moi après la seconde moitié de saison 2016 que j'ai accomplie. J'adore être ici, vraiment. J'adore les conditions. J'ai toujours bien joué à Melbourne ces dernières années. J'ai toujours buté sur la dernière haie, cette fois j'aimerais bien la passer.. Mais je pense que je suis en position de gagner, oui. Rien n'est garanti. Mais pourquoi ne pas y croire ? Je joue bien, je me sens en forme physiquement. Alors je retente ma chance.

L'an dernier, le tournoi avait été compliqué pour vous, avec Kim sur le point d'accoucher. Comment aviez-vous vécu cette quinzaine 2016 ?

A.M. : (Il souffle). Un tournoi compliqué, très compliqué. Il y avait Kim, puis ce qui était arrivé à Nigel (NDLR : Nigel Spears, le père de Kim et alors entraîneur d'Ana Ivanovic, s'était écroulé en tribunes à Melbourne)...

Vous aviez envisagé de jeter l'éponge ?

A.M. : Par moments, j'ai vraiment eu envie de rentrer à la maison. Mais ma femme était à la maison, prête à accoucher et mon beau-père à l'hôpital ici. C'était compliqué à gérer. Pour moi, pour ma famille, j'espère ne pas avoir à revivre ce genre de situation. Mais oui, j'ai pensé quelquefois à abandonner, surtout en seconde semaine.

Vous allez débuter en après-midi. Est-ce un problème pour vous ?

A.M. : Je ne peux pas y faire grand-chose. A Doha, j'avais joué presque toujours en soirée, il faisait relativement frais. Je me console en me disant que si ça se passe bien, je jouerais les trois ou quatre derniers matches du tournoi en soirée. C'est clair que l'après-midi, la chaleur peut être brutale ici à Melbourne.

Au fait, les autres joueurs vous appellent-ils Sir Andy maintenant ?

A.M. : Oui, mais ils ne le font pas sérieusement je pense ! Andy, ça me va, ça me suffit !