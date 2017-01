Nadal a fini par ramener Zverev à la raison

14 titres du Grand Chelem et une carrière légendaire d'un côté. 19 ans et une jeune tellement prometteuse à défaut d'être encore triomphante. Samedi, la Rod Laver Arena a eu droit à un savoureux duel de générations entre Rafael Nadal et Alexander Zverev pour une place en huitième de finale. Le match a largement répondu aux attentes, à travers un combat incessant et haletant de plus de quatre heures. Mené deux manches à une, l'Espagnol a fini par s'imposer à l'usure. Zverev n'a pas tenu la distance physiquement. Le talent est là, la caisse, pas encore tout à fait.

