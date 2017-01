Nadal-Raonic, le feu ou la glace ?

Le contexte

Le premier est à la poursuite du passé, le second du futur. Après une année au purgatoire, Nadal retrouve peu à peu des couleurs en Grand Chelem. Le revoilà en quart de finale, stade de la compétition qu’il n’a pas atteint une seule fois en 2016. Avec une finale à Wimbledon et une demi-finale en Australie, Raonic, lui, commence à prendre ses aises, mais attend toujours la joie de soulever son premier trophée majeur. Désormais troisième mondial, le protégé de Ricardo Piatti devient, à grands coups de premières balles, un client de plus en plus régulier sur le circuit. Tout le contraire d’un Nadal qui peine à retrouver son meilleur niveau à 30 ans passés.

Ce quart de finale arrive ainsi à pic pour ces deux joueurs aux grosses ambitions. Avec les éliminations de Djokovic et Murray en première semaine, Raonic est devenu la principale tête de série dans un tournoi majeur. Une situation complètement inédite pour lui, qui se rêve tout haut en vainqueur de Grand Chelem et meilleur joueur de la planète. De son côté, Nadal, dont l’humilité n’a pas d’égal, rase toujours les murs en espérant des jours meilleurs. Battre un joueur aux fortes ambitions serait une excellente nouvelle pour lui qui continue de rechercher un nouveau match de référence.

Vidéo - Quelques hauts, beaucoup de bas : Monfils n'a pas été à la hauteur contre Nadal 02:41

Leur parcours

Milos Raonic – Temps sur le court : 8h59

1er tour : Dustin Brown 6-3, 6-4, 6-2

2e tour : Gilles Muller 6-3, 6-4, 7-6

3e tour : Gilles Simon 6-2, 7-6, 3-6, 6-3

8e de finale : Roberto Bautista Agut 7-6, 3-6, 6-4, 6-1

Vidéo - 21 aces et 55 coups gagnants : Raonic a été intraitable face à Simon 02:31

Rafael Nadal – Temps sur le court : 11h19

1er tour : Florian Mayer 6-3, 6-4, 6-4

2e tour Marcos Baghdatis 6-3, 6-1, 6-3

3e tour : Alexander Zverev 4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-2

8e de finale : Gaël Monfils 6-3, 6-3, 4-6, 6-4

Vidéo - The Coach : La seconde balle, cette arme sous-estimée de Nadal 02:34

Leur face-à-face

En huit rencontres, Nadal a souvent pris le meilleur sur Raonic. Il a enchaîné cinq victoires entre 2010 et 2014. Mais depuis 2015, la tendance n’est plus la même : le Canadien a remporté deux matches sur les trois derniers à Indian Wells il y a un an et demi et plus récemment à Brisbane. Deux victoires très disputées en quarts de finale, dessinées à chaque fois en trois sets. Ce sera, en revanche, leur première confrontation en Grand Chelem.

Ils ont dit

Rafael Nadal :

" Je ne sais pas si ce match sera différent de celui de Brisbane. Ce qui est sûr, c’est que ce sera très dur pour moi. Mais heureusement pour lui aussi. A Brisbane, il m’a battu, mais je n’étais pas loin de le battre aussi. Cela s’est joué sur un passing… "

Milos Raonic :

" Voir sortir Djokovic et Murray du tableau ouvre le tableau aussi bien pour moi que pour les autres. Je dois avouer que cela me traverse l’esprit, mais cela reste insignifiant pour le moment, même si je pouvais les affronter ici. Il me reste encore bien des problèmes à résoudre. "

Trois stats à retenir

1. Nadal n'avait plus atteint un quart de finale en Grand Chelem depuis Roland-Garros 2015. Une éternité pour un joueur de sa trempe. Il faut remonter un an encore en arrière pour le voir pour la dernière fois dans le dernier carré. C'était encore à Paris en 2014, l'année de son dernier titre majeur.

3. Troisième quart de finale en trois ans à l'Open d'Australie, c'est un record absolu pour Raonic. Jamais il n'a enchaîné ne serait-ce que deux présences consécutives en quart dans les autres majeurs.

50. Si Nadal s’impose en quart, il enregistrera sa 50e victoire à l’Open d’Australie en 60 matches joués. C’est son 2e plus grand total de victoires dans un tournoi du Grand Chelem, derrière Roland-Garros (72) et devant l’US Open (46) et Wimbledon (40). C’est le 4e meilleur total de l’ère Open derrière Federer (85), Djokovic (58) et Edberg (56).

Notre avis

Attention à l’eau qui dort. Nadal n’est jamais aussi bon que dans l’adversité et ne sera pas à prendre à la légère. Milos Raonic a beau l’avoir battu récemment et avoir joué une demi-finale à Melbourne l’an passé, il devra être impeccable sur ses mises en jeu, comme il l’a récemment fait, pour espérer passer le Majorquin. Les deux victoires de Nadal sur Alexandr Zverev et Gaël Monfils, même très généreux en cadeaux en fin de match, montrent que l’Espagnol reprend peu à peu confiance en lui. L’homme aux 14 titres du Grand Chelem est capable de tout, notamment de repousser ses limites face à des joueurs mieux classés que lui.