Novak Djokovic écarte Fernando Verdasco en trois sets

D'inquiétude, il n'y en a pas vraiment eu. Mais Novak Djokovic a quand même dû rester vigilant pour écarter Fernando Verdasco lors du premier tour de l'Open d'Australie (6-1, 7-6, 6-2). Après un début de match presque parfait, le numéro 2 mondial a lutté pied à pied dans une deuxième manche particulièrement tendue. Mais il a manqué un petit plus de réussite à l'Espagnol pour vraiment faire douter le Serbe. La troisième manche, comme la première a été à sens unique. Au deuxième tour, Novak Djokovic affrontera Denis Istomin, tombeur d'Ivan Dodig (6-1, 6-4, 3-6, 7-5).

Novak Djokovic n'a plus perdu au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis 11 ans et Verdasco n'a jamais réellement été en mesure de mettre un terme à cette série. Il avait pourtant poussé le Serbe dans ses derniers retranchements lors de leur premier face à face de la saison à Doha. Djokovic s'en était finalement sorti (4-6, 7-6, 6-3) et avait ensuite remporté le tournoi. Le 40e joueur mondial aurait pu prolonger le combat lors de ce premier tour à Melbourne. Il a même carrément titillé Djokovic dans la deuxième manche. Mais ses deux breaks réussis ont été effacés dans la foulée par un numéro 2 mondial en réaction.

56 fautes directes, c'est trop pour Verdasco

Verdasco a accumulé trop de fautes directes (56 en tout) pour espérer davantage. Il menait 0-30 sur le service du tenant du titre à 5-4 en sa faveur ? Il a vendangé plusieurs balles et laissé son adversaire remporter sa mise en jeu. La fin du tie-break l'a aussi parfaitement illustré. Alors qu'il avait recollé au Serbe, il a commis deux erreurs grossières qui ont offert deux balles de deuxième set à Djokovic, qui ne s'est pas fait prier pour conclure. Avec deux manches d'avance, la suite était injouable pour l'Espagnol.

Djokovic a d'ailleurs tout de suite montré qu'il ne lâcherait plus rien. Dès le premier jeu de service de son adversaire, il a réalisé le break pour prendre le large, à l'image de ce qu'il avait fait dans le premier set. Les prouesses de Verdasco en coup droit, comme cet énorme coup gagnant long de ligne enregistré à 168 km/h, n'ont pas suffi. Heureux de sa victoire, Djokovic affichait son soulagement d'avoir su garder la maîtrise de la rencontre au micro d'Eurosport : "S'il est en feu, vous pouvez rapidement quitter le tournoi." La suite s'annonce abordable pour le Serbe qui Denis Istomin, 119e joueur mondial.