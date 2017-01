Open d'Australie - 1/4 de finale - Duel d'attaquants, ce Mischa Zverev - Federer aura un goût rétro

Le contexte

Attention, duel à l'ancienne ! Opposé à l'Allemand Mischa Zverev en quart de finale de l'Open d'Australie, mardi, Roger Federer vise une 41e demie en majeur pour ajouter une dernière pierre à son capital confiance, qui a connu une croissance accélérée dimanche. Face à un pur serveur-volleyeur, le Bâlois va se confronter au joueur le plus offensif de son parcours australien et à un nouveau gaucher après Jürgen Melzer. Son attrait vers le filet devrait rendre ce quart animé et fort probablement spectaculaire. Une confiserie au milieu des traditionnels combats de fond de court. La surface légèrement accélérée de la Rod Laver Arena va également venir pimenter cette affiche.

Obligé d'observer un repos de six mois pour soigner et reposer son genou opéré en février dernier, le Bâlois a quand même surpris son monde en Australie en s'offrant les scalps de deux membres du Top 10, Tomas Berdych étrillé en trois sets au 3e tour (6-2, 6-4, 6-4) et Kei Nishikori, avec qui le duel a été plus corsé en huitième de finale (succès en cinq sets de Federer, 6-7(4), 6-4, 6-1, 4-6, 6-3). Très bon au service depuis le début de la quinzaine, Federer est allé chercher "un succès qui compte", selon ses propres dires.

Que dire de Mischa Zverev ? Vainqueur surprise d'Andy Murray en huitième de finale (7-5, 5-7, 6-2, 6-4), l'Allemand a été une des deux sensations du tournoi avec l'Ouzbek Denis Istomin. Sa renaissance débutée en 2016 et accélérée lors des tournées US et asiatique a complètement relancé sa carrière, qui n'avait jusqu'ici rien d'exceptionnel (aucune finale jouée sur le circuit ATP), avant d'être stoppée par une blessure en 2014. Bien lancé par un combat en cinq manches face à John Isner au 1er tour, où il avait remonté un handicap de deux manches à rien, son parcours a été admirable.

Roger Federer lors de l'Open d'Australie 2017AFP

Leur parcours

Mischa Zverev

1er tour : bat Guillermo Garcia Lopez (ESP) - 6-3, 7-6(5), 6-4

2e tour : bat John Isner (USA) - 6-7(4), 6-7(4), 6-4, 7-6(7), 9-7

3e tour : bat Malek Jaziri (TUN) - 6-1, 4-6, 6-3, 6-0

1/8e de finale : bat Andy Murray (GBR) - 7-5, 5-7, 6-2, 6-4

Roger Federer

1er tour : bat Jürgen Melzer (AUT) - 7-5, 3-6, 6-2, 6-2

2e tour : bat Noah Rubin (USA) - 7-5, 6-3, 7-6(3)

3e tour : bat Tomas Berdych (RTC) - 6-2, 6-4, 6-4

1/8e de finale : bat Kei Nishikori (JAP) - 6-7(4), 6-4, 6-1, 4-6, 6-3

Vidéo - Federer - Nishikori : Les temps forts de la victoire en 5 sets du Suisse 02:38

Face-à-face

Federer 2-0 Zverev

C'est Roger Federer qui domine les débats face à l'Allemand. Les deux hommes se sont rencontrés à deux reprises sur le circuit ATP : à Rome en 2009, où l'Allemand avait tenu la dragée haute au Bâlois lors du premier set avant de lâcher (7-6(3), 6-2), et à Halle en 2013, où Zverev avait cette fois encaissé un cinglant 6-0, 6-0. Le dernier claqué par Federer sur le circuit ATP.

Ce sera la première confrontation entre les deux joueurs en Grand Chelem ainsi que sur surface dure. Par contre, ce sera le troisième quart de finale en trois rencontres.

Mischa Zverev lors de son match face à Roger Federer à Halle en 2013AFP

Ils ont dit

Mischa Zverev : "Jouer Roger est un rêve pour moi. C'est mon joueur préféré, j'ai grandi avec lui comme modèle."

Roger Federer : "Cela va être complètement différent des deux derniers matches. Il devrait ressembler à celui face à Melzer lors du premier tour, cela a donc été une bonne chose que je l'affronte. (...) Je l'ai déjà joué deux fois avant. Une fois sur gazon et une fois sur terre battue, mais jamais sur dur. Il a un niveau de jeu très élevé. Il se sent très bien. Visiblement, il ne s'est jamais aussi bien senti sur un court de tennis. C'est ce que j'ai pu ressentir après sa victoire contre Murray.

Évidemment que je suis le grand favori de ce match. Mais je préfère l'être. Je l'ai été des années et des années. Cela me met à l'aise. Je préfère joueur quelqu'un qui va écourter les échanges et aller au filet plutôt que Murray, qui vous fait taper des milliers de revers et de coup droit."

Trois stats à avoir en tête

49. Roger Federer va disputer son 49e quart de finale en carrière en Grand Chelem. Il est le recordman absolu dans cette catégorie devant Jimmy Connors (41), Novak Djokovic (37), Andre Agassi (36), Ivan Lendl (34) et Rafael Nadal (30).

0. Ce sera le 12e quart de finale de la carrière de Roger Federer à l'Open d'Australie. Le Bâlois, vainqueur à quatre reprises (2004, 2006, 2007 et 2010), n'en a jamais perdu un seul.

1. C'est le premier quart de finale en Grand Chelem que va disputer Mischa Zverev dans sa carrière. En 17 participations à des tournois majeurs, l'Allemand avait au mieux atteint le 3e tour à Wimbledon 2008 avant d'y être éliminé par Stan Wawrinka. A l'Open d'Australie entre 2007 et 2011, il n'avait atteint qu'une seule fois le 2e tour en 2007 (éliminé par Robby Ginepri).

Notre avis

Vu le passif entre les deux joueurs et l'état d'euphorie par lequel est passé Zverev face à Murray, qui sera compliqué à reproduire sur un autre match en format trois sets gagnants, notre pronostic se porte sur Roger Federer.

Si le Suisse conserve sa première balle, un coup fort et efficace derrière, peu probable que le frère d'Alexander vienne le chatouiller. Il ne devra pas oublier d'aller au filet et éviter que le 50e mondial ne lui retourne le cerveau avec ses coups droits enveloppés et sans vie ainsi que ses slices.

Si le natif de Moscou a l'apparence et le style de jeu d'une victime toute trouvée pour RF, il ne faudra pas pour autant le sous-estimer. On ne bat pas Murray comme ça en Grand Chelem en claquant des doigts. Comme Melzer l'avait fait au 1er tour, il peut aller chercher son set et sortir le Bâlois de sa zone de confort.