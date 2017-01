Open d'Australie - 1er tour - Karlovic remporte un match record contre Zeballos après 5h15 de jeu

Karlovic - Zeballos où l'histoire du match le plus fou. Opposés au premier tour de l'Open d'Australie, mardi, les deux hommes ont offert un spectacle de longévité exceptionnelle au tournoi et signé le match le plus incroyable de ce début de quinzaine. Vainqueur en cinq manches (6-7(6), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20), après avoir été mené deux sets à rien sur le court 19, Ivo Karlovic a finalement terminé vainqueur de cette rencontre après 5h15 de combat.

Avec 84 jeux au total, dont 42 inscrits dans le seul dernier set, ce Karlovic - Zeballos est allé briser le record de jeux inscrits dans un match de l'Open d'Australie, détenu par Andy Roddick et Younès El Aynaoui qui avaient livré en quarts de finale de l'édition 2003 l'un des duels les plus marquants de l'Ere Open à Melbourne (succès de l'Américain 4-6, 7-6, 4-6, 6-4, 21-19). Ce record aura duré exactement 17 ans.

Karlovic bat son record d'aces en majeur

Les deux hommes ne se sont pas arrêtés en si bon chemin pour les records. Avec 5h15 au chrono, ce match est devenu le deuxième plus long de l'histoire du tournoi, devançant la demi-finale de l'édition 2009 entre Rafael Nadal et Fernando Verdasco d'une petite minute. La finale de l'édition 2012, remportée en 5h53 par Novak Djokovic face à Rafael Nadal, record absolu de l'Australian Open, est elle restée hors de portée des deux marathoniens.

Qui dit Karlovic, dit aces à foison. Auteur de 75 aces, soit le 3e plus haut total dans un match de l'Ere Open en majeur derrière les 113 aces de John Isner et les 103 de Nicolas Mahut lors de leur mythique premier tour de l'édition 2010 de Wimbledon, le Croate a battu son propre record d'aces dans une rencontre en majeur (61 lors de son 1er tour face à Yen-hsun Lu lors de l'US Open 2016). Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, il a également battu le record d'aces de l'histoire du tournoi, détenu depuis 2005 par Joachim "Poum Poum" Johansson (51 claqués lors de son 1/8e face à Andre Agassi). Dingue à tous les niveaux.