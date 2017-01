Open d'Australie - La chute du roi Djokovic en 6 statistiques marquantes

33 - Première défaite au 2e tour d'un majeur depuis Wimbledon 2008

Cela faisait 33 tournois que Novak Djokovic n'avait plus connu la défaite lors d'un 2e tour d'un tournoi du Grand Chelem. Denis Istomin a donc succédé à un certain Marat Safin, tombeur de Djokovic lors du 2e tour de Wimbledon en 2008 (6-4, 7-6(3), 6-2). En comptant les années, on arrive presque à neuf. C'est énorme.

Marat Safin et Novak Djokovic lors de Wimbledon 2008AFP

11 - Djokovic absent du 3e tour à Melbourne, une première depuis 11 ans

Cela faisait onze années que Novak Djokovic ne s'était plus qualifié pour le 3e tour de l'Australian Open. Toujours présent au stade des huitièmes de finale depuis 2007, le Serbe n'avait plus goûté à une défaite aussi prématurée en Australie depuis sa sortie prématurée au 1er tour de l'édition 2006 face à l'Américain Paul Goldstein (6-2, 1-6 6-3, 6-2). A l'époque, Nole avait à peine 18 ans et figurait à la 76e place mondiale.

117 - Première défaite de Djokovic en majeur face à un joueur classé au-delà du Top 100

Le classement actuel de Denis Istomin à l'ATP (117e) a quelque peu "amplifié" la défaite du Serbe et sa portée. Jamais le joueur de Belgrade n'avait perdu un match en majeur face à un joueur classé au-delà des 100 premiers mondiaux.

L'Ouzbek a succédé là aussi à Marat Safin, qui était à ce jour le joueur le plus mal classé à avoir battu Djokovic en majeur. Le Russe avait disposé du N.2 mondial à Wimbledon 2008 alors qu'il occupait la 75e place mondiale. Mais le Russe était un ancien numéro un mondial et vainqueur de Grand Chelem. Un 75e mondial pas ordinaire, donc. A l'Open d'Australie même, ce "titre" appartenait à Paul Goldstein (68e mondial).

Les pires défaites de Djokovic en Grand Chelem selon le classement de l'adversaire

1. Denis Istomin - 117e - Open d'Australie 2017 (2e tour)

2. Marat Safin - 75e - Wimbledon 2008 (2e tour)

3. Paul Goldstein - 68e - Open d'Australie 2006 (1er tour)

4. Fernando Verdasco - 48e - US Open 2005 (1er tour)

5. Sam Querrey - 41e - Wimbledon 2016 (3e tour)

Vidéo - La sensation Istomin : les temps forts de l'exploit de l'Ouzbek face à Djokovic 02:29

51 - Djokovic reste à 51 sets remportés consécutivement en première semaine à Melbourne

Cela faisait cinq années (2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) que Novak Djokovic n'avait plus perdu un set lors de ses trois premiers tours à l'Open d'Australie. Depuis son succès lors du 2e tour de l'édition 2011 face à Ivan Dodig, le Serbe avait gagné 51 sets de rang lors de la première semaine de l'Australian, avant d'en perdre trois ce jeudi contre Denis Istomin.

Ivan Dodig et Novak Djokovic lors de l'Open d'Australie 2011AFP

1 - Djokovic est désormais tenant d'un seul titre du Grand Chelem

Il y a sept mois, le 5 juin 2016, Novak Djokovic détenait les quatre titres du Grand Chelem après son premier succès à Roland-Garros. Battu au 3e tour à Wimbledon par Sam Querrey et en finale de l'US Open 2016 par Stan Wawrinka, le Serbe, qui était double tenant du titre à Melbourne, n'a plus que la Coupe des Mousquetaires dans sa besace. Difficile de croire à un tel scénario il y a encore quelques mois de cela. De juillet 2014 à juin 2016, Djokovic avait en effet remporté 6 des 8 tournois du Grand Chelem disputés durant cette période.

La Coupe des mousquetaires, enfin dans les mains de DjokovicAFP

1 - Istomin n'avait battu qu'un seul Top 10 en carrière

Le tableau de chasse de l'Ouzbek n'affichait rien de fameux avant cette édition 2017. Avant de battre, à la surprise générale, Novak Djokovic, lors du 2e tour, Istomin n'avait battu qu'un seul Top 10 en carrière en 32 rencontres : David Ferrer, alors 5e à l'ATP, lors du 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells en 2012 (6-4, 6-3).