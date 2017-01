Open d'Australie - Lucas Pouille : "Pour moi, Benoît Paire est inexistant"

Lucas Pouille et Benoît Paire, la paix n'est pas pour tout de suite. En froid depuis la finale du Challenger de Mouilleron-Le-Captif, remportée en trois manches par Paire en novembre 2015, les deux hommes auront visiblement un peu de mal à se rabibocher après la sortie musclée de Pouille au site Internet du magazine GQ.

Interrogé sur le cas de Benoît Paire en fin d'entretien, Pouille a été honnête et surtout piquant envers son compatriote. " (...) Avec lui ne se parle pas", a prévenu le Nordiste. "Si on se croise ? On se croise… Comme je croise des gens dans la rue. Pour moi, il est inexistant. Je n’ai rien à lui dire, lui non plus. Je ne veux pas polémiquer sur lui, c’est pour cela que je ne le cite pas."

" Les Jeux ? Pour moi, il est honteux d’avoir cette attitude "

Pouille - Paire, c'est bien plus qu'une simple accroche lors d'une finale de Challenger. L'autre antécédent avait eu lieu lors du dernier US Open où Pouille avait indirectement visé l'Avignonnais quelques semaines après l'exclusion de l'équipe de France de ce dernier pour des problèmes de comportement (Paire avait expliqué être venu aux Jeux pour "s'entraîner" en vue du Masters 1000 de Cincinnati), par le désormais ex-DTN de la Fédération Française de Tennis, Arnaud Di Pasquale. Mieux classé que Pouille lors du cut imposé par l'ITF, Paire avait accepté d'aller aux Jeux, privant ainsi le joueur de Grande-Synthe d'une sélection olympique.

"Il y a eu beaucoup de tension de mon côté", avait à l'époque souligné Pouille pour expliquer les raisons de son succès très compliqué en cinq manches face à Marco Chiudinelli au 3e tour de l'US Open. "La raison est simple, il y en a qui crachent sur le maillot de l'équipe de France et moi je le vénère. Et voilà dans trois semaines, j'ai tellement envie d'y être (avec l'équipe de France de Coupe Davis pour disputer la 1/2 finale de Coupe Davis face à la Croatie, ndlr) que ça me met énormément de tension."

Sur le comportement de Paire à Rio, Pouille, qui a crié à qui voulait l'entendre qu'il était très attaché à l'équipe de France, en a rajouté une couche dans son entretien donné à GQ. "Je ne comprends qu’il puisse agir comme cela. Même si je précise que je ne parlais pas forcément que lui quand je parlais de ceux qui crachent sur le maillot de l’équipe de France", a-t-il précisé. "Dans certains autres sports, c’est la même chose. Pour moi, il est honteux d’avoir cette attitude."