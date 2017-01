Programme de mardi : Novak Djokovic, Rafael Nadal et Serena Williams, les revanchards sont de sortie

Place à la deuxième journée de compétition à Melbourne. Serena Williams et Rafael Nadal animeront la session de jour sur la Rod Laver Arena, avant que Novak Djokovic, sextuple vainqueur en Australie mais également bredouille à l'US Open, n'entame la "night session" face à celui qui avait sorti Nadal l'an passé au premier tour : Fernando Verdasco. Une rencontre d'autant plus intéressante que le Serbe et l'Espagnol ont joué un match hyper serré à Doha il y a quelques jours. D'ailleurs, Djokovic qui est passé 5 fois près de la défaite, s'en souvient encore.

Vidéo - Verdasco s'est sublimé, Djokovic a résisté pour finalement accéder à la finale 03:00

Si le lundi n'a pas été souriant aux Bleus, mardi sera-t-il meilleur ? C'est la question que l'on peut se poser. Neuf Tricolores seront attendus. Gilles Simon, Caroline Garcia et Océane Dodin seront sur le pont dès l'ouverture des portes des courts. Sur le court N.14, nous suivrons la rencontre 100% tricolore entre Alizé Cornet et la jeune Myrtille George. Puis, en clôture, Kristina Mladenovic, Richard Gasquet, Benoit Paire et Gaël Monfils termineront la journée.

Dans les autres rencontres à suivre, jetez donc un oeil sur le match du court N.14, Dolgopolov-Coric, qui déterminera le potentiel futur adversaire de Monfils au 2e tour. Sur les débuts du jeune qui monte, Alexandr Zverev, face à Robin Haase sur la Hisense Arena. Sur un classique de retour, Youzhny-Baghdatis sur le court N.13. Et également sur la confrontation entre deux joueurs bien opposés, l'excentrique Dustin Brown et la machine Milos Raonic sur la Margaret Court Arena. Pop-corn en perspective.

Le programme de mardi

Rod Laver Arena - dès 1h du matin en France

Karolina Pliskova (CZE/N.5) - Sara Sorribes (ESP)

Belinda Bencic (SUI) - Serena Williams (USA/N.2)

Florian Mayer (GER) - Rafael Nadal (ESP/N.9)

Fernando Verdasco (ESP) - Novak Djokovic (SRB/N.2) - dès 9h

Tsvetana Pironkova (BUL) - Agnieszka Radwanska (POL/N.3)

Margaret Court Arena - dès 1h

Kirsten Flipkens (BEL) - Johanna Konta (GBR/N.9)

Dustin Brown (GER) - Milos Raonic (CAN/N.3)

Heather Watson (GBR) - Samantha Stosur (AUS/N.18)

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) - Christopher O'Connell (AUS) - dès 9h

Daria Gavrilova (AUS/N.22) - Noamie Broady (GBR)

Hisense Arena - dès 1h

Alexander Zverev (GER/N.24) - Robin Haase (NED)

Dominika Cibulkova (SVK/N.6) - Denisa Allertova (CZE)

Caroline Wozniacki (DAN/N.17) - Arina Rodionova (AUS)

David Ferrer (ESP/N.21) - Omar Jasika (AUS)

Show Court N.2 - dès 1h

Caroline Garcia (FRA/N.21) - Kateryna Bondarenko (UKR)

Reilly Opelka (USA) - David Goffin (BEL/N.8)

Show Court N.3 - dès 1h

Yanina Wickmayer (BEL) - Lucie Safarova (CZE)

Elena Vesnina (RUS/N.14) - Ana Bogdan (ROU)

Dominic Thiem (AUT/N.8) - Jan-Lennard Struff (GER)

Gaël Monfils (FRA/N.6) - Jiri Vesely (CZE)

Court N.8 - dès 1h

Luksika Kumkhum (THA) - Naomi Osaka (JAP)

Sara Errani (ITA) - Risa Ozaki (JAP)

Blake Mott (AUS) - Richard Gasquet (FRA/N.18)

Tommy Haas (ALL) - Benoit Paire (FRA)

Court N.13 - dès 1h

Gilles Simon (FRA/N.25) - Michael Mmoh (USA)

Donna Vekic (CRO) - Lizette Cabrera (AUS)

Mikhail Youzhny (RUS) - Marcos Baghdatis (CHY)

Camila Giorgi (ITA) - Timea Bacsinszky (SUI/N.12)

Court N.14 - dès 1h

Cagla Buyukakcay (TUR) - Océane Dodin (FRA)

Alizé Cornet (FRA/N.28) - Myrtille George (FRA)

Alexandr Dolgopolov (UKR) - Borna Coric (CRO)

Denis Istomin (OUZ) - Ivan Dodog (CRO)

Court N.22 - dès 1h

Karin Knapp (ITA) - Su-Wei Hsieh (TAI)

Radu Albot (MOL) - Carlos Berlocq (ARG)

Daniil Medvedev (RUS) - Ernesto Escobedo (USA)

Ana Konjuh (CRO) - Kristina Mladenovic (FRA)