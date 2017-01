Promis, cette année, Gaël Monfils gardera le bon cap

Équipe installée, préparation appliquée, communication assurée, Gaël Monfils a l'air d'avoir pris la saison 2017 avec sérieux. On l'avait quitté la tête basse fin 2016 avec deux défaites en Masters Cup et un forfait. Cela avait presque effacé l'effet US Open où il avait ébloui son monde en atteignant les demi-finales... même si sa prestation face à Novak Djokovic avait été plus frustrante qu'autre chose. Le numéro un français, désormais trentenaire révolu, entame sa 12e saison professionnelle. Il le sait, il n'a plus de temps à perdre mais encore du plaisir à prendre sur les courts.

Cela s'est vu face à Jiri Vesely au premier tour de l'Open d'Australie mardi. Heureux de jouer, soulagé de se remettre à gagner, celui qui est actuellement sixième mondial, le meilleur classement de sa carrière, est parti comme un boulet de canon. Trois sets en 1h30 de match très offensif (6-2, 6-3, 6-2), du travail bien fait pour le protégé de Mikael Tillstrom et Gaëtan Olivier, coach et préparateur physique. "Je suis solide et confiant dans mon jeu. Ma préparation s'est effectuée sans trop de douleur. Je pensais être juste niveau fraîcheur, mais finalement ça va. Face à Vesely, c'est passé tactiquement, mais j'ai grave péché au service. J'espère maintenant monter en puissance."

Vidéo - Sérieux et appliqué, Monfils a englouti Vesely : les temps forts de sa victoire 02:20

Objectif : servir bien mieux qu'au premier tour

A bien regarder ses statistiques, il est vrai que le Parisien nous a habitués à mieux. 48% de premières balles et 4 petits aces : Monfils est clairement capable de faire bien mieux dans les premiers tours de tournoi de Grand Chelem. Même face à ce Tchèque, aujourd'hui 53e mondial qui avait battu le Français en 5 sets au 2e tour de Wimbledon 2014. Aujourd'hui, Gaël se veut un tout autre joueur. Même s'il a été le seul joueur du Top 20 mondial à ne jouer aucun tournoi préparatoire pour la 3e année consécutive.

Son prochain adversaire est un autre joueur. Il est loin du Top 30 mondial où il pointait encore en début de saison dernière. Désormais 69e mondial, il a traversé la saison 2016 comme un fantôme, embêté par des problèmes physiques divers et variés. Avant d'arriver à Melbourne, il n'accusait aucune victoire et 8 défaites de suite depuis l'été dernier et le tournoi de Washington. Alors qu'on ne donnait pas cher de sa peau face au jeune Croate Borna Coric, l'Ukrainien a franchi contre toute attente le cap du premier tour en quatre sets (6-3, 6-4, 3-6, 7-6). Une belle performance pour un joueur qui se cherche encore.

"Alexandr est un joueur dangereux, estime un Monfils sur ses gardes. Je vais devoir prendre le jeu à mon compte, essayer de ne pas le laisser m'embobiner. Il adore casser le rythme de ses adversaires. Je vais devoir l'agresser. Il retourne très bien donc il faudra que je serve mieux qu'au premier tour. J'espère être solide sur ma ligne de fond de court, bien distribuer le jeu à droite à gauche pour l'étouffer assez rapidement". En trois confrontations, Monfils n'a pas encore perdu un match face à ce joueur, qui a tout de même connu son meilleur résultat en Grand Chelem ici à Melbourne. C'était un quart de finale en 2011. Stade de la compétition qu'avait enfin atteint Monfils... l'an passé.