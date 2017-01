Rafael Nadal facile vainqueur de Marcos Baghdatis au 2e tour

Quelques heures après le séisme qu'a constitué l'élimination de Novak Djokovic sous les coups de boutoir de Denis Istomin, Rafael Nadal n'a pas subi la même mésaventure face à Marcos Baghdatis. Il s'en est même fallu de beaucoup. Appliqué, sérieux et serein, l'Espagnol n'a fait qu'une bouchée de l'ancien finaliste du tournoi.

Vainqueur en trois sets et un peu plus de deux heures (6-3, 6-1, 6-3), Rafa s'est économisé avant d'entrer dans le vif du sujet: samedi, il recevra la réplique du jeune et ambitieux Alexander Zverev, pour son premier véritable test de la quinzaine. Mais jusqu'ici, tout va bien. Tout le monde ne peut plus en dire autant...

Trois jeux accrochés... puis le cavalier seul

De combat, il n'y a pas vraiment eu dans cette session de nuit sur la Rod Laver Arena. Sauf en tout début de rencontre. Les premiers jeux ont été acharnés et Nadal a même batailler pour ne pas céder son engagement sur son deuxième jeu de service. Résultat, 2-1 après seulement 20 minutes ! Mais contrairement aux initiales apparences, ce match n'allait pas durer.

Une fois son premier break en poche dès le quatrième jeu, Rafael Nadal a tranquillement déroulé. Physiquement, il semble au point et cela se ressent sur son engagement... et son rendement. Même s'il a connu un mini-relâchement à 5-1 dans le premier set en cédant son seul break de la soirée, le Majorquin n'a jamais perdu le plein contrôle de cette rencontre. Trop fragile sur sa deuxième balle (seulement 36% de points gagnés derrière celle-ci), Baghdatis n'a même pas pu titiller son adversaire.