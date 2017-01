Rafael Nadal - Grigor Dimitrov (demi-finale) : Le goût de l'ancien contre le goût du neuf

Le contexte

Promis très tôt aux plus hautes destinées, Grigor Dimitrov jouera face à Rafael Nadal la deuxième demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. La première, il l'avait perdue face à Novak Djokovic sur la route du titre à Wimbledon en 2014. Depuis, le Bulgare n'avait plus approché les sommets. Et il court toujours après une première finale. Le numéro 15 mondial tient une deuxième chance de rentrer dans une nouvelle dimension et de toucher du doigt le Graal. Il aura face à lui un autre joueur qui a joué sa dernière demi-finale en 2014. Mais la comparaison s'arrête là.

A Roland-Garros il y a un peu plus de deux ans, Rafael Nadal avait remporté sa demie et surtout le tournoi, son dernier titre en Grand Chelem. Dimitrov court après sa première finale ? L'Espagnol en a joué 20 et remporté 14. Quand l'un cherche son premier grand frisson, l'autre fait figure de vieux routier. Pourtant Nadal (30 ans) comme son cadet (25 ans) n'étaient pas forcément attendu à ce stade de la compétition à Melbourne. Les deux étaient de solides outsiders mais ils ont su se surpasser pour se retrouver dans le dernier carré. Le Majorquin, 9e mondial, a su se frayer un passage sur un chemin semé d'embûches. Il a accroché deux membres du top 10 dont Milos Raonic, numéro 3 mondial, et est sorti vainqueur d'une grosse baston face à Alexander Zverev.

Grigor Dimitrov a lui aussi été impressionnant depuis le début de la quinzaine. Surfant sur son succès final à Brisbane où il a fait tomber, entre autres, Dominic Thiem, Milos Raonic et Kei Nishikori, le Bulgare vient de remporter dix matches (meilleure série de sa carrière égalée). Il est en pleine confiance et n'a pas lâché beaucoup à ses adversaires depuis le début de son Open d'Australie. Sa victoire expéditive face à David Goffin l'a confirmé : il continue de monter en puissance. Entre son meilleur tennis et une assurance à son maximum, il a de quoi faire des dégâts.

Leur face à face : Avantage Nadal mais…

Sur le papier, pas de discussion : Rafael Nadal domine largement son adversaire de vendredi avec sept victoires en huit confrontations. Ils ne se sont affrontés une seule fois en Grand Chelem auparavant, à l'Open d'Australie en 2014, et le Majorquin était sorti vainqueur (3-6, 7-6, 7-6, 6-2) malgré un beau combat. Avantage Nadal donc sauf que leur dernière rencontre, à Pékin en 2016, a été remporté par Dimitrov (6-2, 6-4).

Leurs parcours

Rafael Nadal

1er tour : Florian Mayer (6-3, 6-4, 6-4)

2e tour : Marcos Baghdatis (6-3, 6-1, 6-3)

3e tour : Alexander Zverev (4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-2)

8e de finale : Gaël Monfils (6-3, 6-3, 4-6, 6-4)

Quart de finale : Milos Raonic (6-4, 7-6, 6-4)

Grigor Dimitrov

1er tour : Christopher O'Connell (7-6, 6-3, 6-3)

2e tour : Hyeon Chung (1-6, 6-4, 6-4, 6-4)

3e tour : Richard Gasquet (6-3, 6-2, 6-4)

8e de finale : Denis Istomin (6-2, 6-7, 6-2, 6-2)

Quart de finale : David Goffin (6-3, 6-2, 6-4)

Ils ont dit

Rafael Nadal

" Tout le monde pense que c'est un potentiel vainqueur de Grand Chelem, mais ça vient peut-être un peu plus tard qu'on pensait. Ce n'est pas la nouvelle génération, il est déjà sur le circuit depuis de nombreuses années. Il a un talent immense. "

Grigor Dimitrov

" J'ai l'impression que j'ai les outils pour aller plus loin et mon travail n'est pas terminé. Je suis impatient de jouer mont match de vendredi. Je pense que je suis préparé, que je suis prêt à tenir la distance. "

Les stats à avoir en tête

3. Rafael Nadal a joué 23 demi-finales en Grand Chelem dans sa carrière. Il n'en a laissé échapper que trois. La dernière fois qu'il a perdu à ce stade de la compétition remonte à 2009, face à Juan Martin del Potro lors de l'US Open. Depuis, il reste sur douze victoires.

50. En battant Milos Raonic, Rafael Nadal a porté son nombre de victoires à Melbourne à 50, soit le quatrième meilleur total de l'histoire de l'ère Open. Devant lui : Roger Federer (86), Novak Djokovic (58) et Stefan Edberg (56).

1. Grigor Dimitrov ne compte qu'une seule victoire contre un membre du Top 10 en Grand Chelem en 9 confrontations. C'était en 2014 à Wimbledon en quart de finale. Son meilleur résultat en Grand Chelem jusqu'à ce vendredi.

Notre avis

Les deux joueurs ont de sérieux atouts pour rejoindre Roger Federer en finale de cette édition 2017. Pour Girgor Dimitrov, l'occasion est magnifique d'enfin franchir un cap. Rafael Nadal en 2017, ça reste moins impressionnant qu'un Novak Djokovic ou un Andy Murray. Mais l'Espagnol est un immense champion et son expérience sera cruciale. Contrairement à son adversaire, il a très souvent dompté la tension de ces matches grisants. Et ça risque de faire la différence face au Bulgare.