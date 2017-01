Résultats de lundi : Chardy évite le coup de chaud, Almagro n'évite pas la polémique

Pour la 5e année consécutive, Jérémy Chardy est au 2e tour de l'Open d'Australie. Mais contrairement à l'an passé, il n'a pas bataillé pendant 5 sets. Loin de là. Le Palois, actuel 72e mondial, remerciera Nicolas Almagro, qui a été contraint à l'abandon, après seulement 23 minutes de jeu à cause de douleurs au mollet qui a fait polémique. Pris dans la tourmente, l'Espagnol a même été obligé de démentir avoir joué seulement pour toucher la prime de match.

Et pour cause : les perdants du premier tour de l'Open d'Australie touchent 50 000 dollars australiens (37 400 dollars américains). Contrairement à ce qui se passe dans les tournois de l'ATP, en Grand Chelem, un joueur qui renonce avant le premier tour ne touche pas cette prime.

Vidéo - Chardy - Almagro, les temps forts 00:53

" Est-ce qu'il s'est présenté seulement pour l'argent? la question doit être posée "

"Je suis entré sur le court parce que je pensais que je pouvais jouer. J'ai été dans le top 10 et j'ai gagné plus de 10 millions de dollars (américains) dans ma carrière. Je ne vais pas jouer pour 50 000 (australiens). Ce n'est pas la raison", a assuré l'Espagnol, cité par le journal australien The Herald Sun. "J'ai envisagé de déclarer forfait, mais à l'entraînement je n'ai rien senti cette semaine. J'ai donc décidé de jouer ce jour", a dit l'Espagnol, âgé de 31 ans.

L'ancien joueur de double australien Todd Woodbridge, commentateur à la télévision, a lancé le débat en disant, après l'abandon d'Almagro à 4-0 dans le premier set: "Est-ce qu'il s'est présenté seulement pour l'argent? La question doit être posée".

Son rival Chardy s'était entraîné avec Almagro à Doha il y a une dizaine de jours. "Il m'avait dit qu'il avait mal au mollet", a dit le Français, soulignant toutefois qu'il n'avait pas remarqué que l'Espagnol souffrait au début de leur match. Un autre joueur a souffert pour passer le premier tour, c'est le futur adversaire du Palois : Kei Nishikori. Le Japonais, tête de série N.5, a eu besoin de cinq sets pour franchir le premier tour aux dépens du Russe Andrey Kuznetsov, 45e mondial (5-7, 6-1, 6-4, 6-7 (6/8), 6-2).