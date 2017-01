S'il perd contre Berdych, Federer ne sera même plus dans le Top 30

Il va peut-être falloir se frotter les yeux dans une dizaine de jours à la lecture du classement ATP. Certes, le glissement de Roger Federer dans la hiérarchie est une réalité depuis plusieurs mois. Encore deuxième derrière Novak Djokovic en mai dernier, il est sorti du Top 5, puis du Top 10, jusqu'à descendre à la 17e place lundi dernier, son plus mauvais classement depuis le printemps 2001. Mais c'est bien un recul beaucoup plus spectaculaire qui attend le Suisse s'il cale au troisième tour dans cet Open d'Australie.

A Melbourne, Roger Federer doit remettre en jeu les 720 points de sa demi-finale 2016. Une défaite en 16es de finale ne lui permettrait de prendre que 90 points cette fois, soit un différentiel de 630 points. Conséquence, s'il s'incline vendredi contre Tomas Berdych, le quadruple vainqueur du tournoi reculera au minimum de 14 places pour se retrouver, au mieux, au 31e rang.

En fonction des résultats des joueurs encore en lice en Australie, comme Bernard Tomic (27e mais qui perd lui les points de son quart de finale de l'an dernier), Viktor Troicki (35e) ou Marcos Baghdatis (36e), il pourrait même dégringoler encore plus bas.

Vidéo - Roger Federer : Entre fulgurances et absences, les temps forts de sa victoire contre Rubin 02:27

Du jamais vu depuis octobre 2000

La dernière fois que Roger Federer n'a pas figuré dans les 30 premiers du classement ATP, il n'avait pas encore 20 ans. C'était le 23 octobre 2000. Il pointait alors à la 34e place. La semaine suivante, il avait atteint pour la première fois la finale de "son" tournoi, chez lui, à Bâle, s'inclinant en cinq sets contre Tomas Enqvist. Federer avait alors bondi de neuf places et, depuis, n'avait plus jamais quitté le Top 30.

"Je ne joue plus pour le classement, c'est presque anecdotique pour moi aujourd'hui", a confié Federer avant le début du tournoi, ajoutant : "ce qui m'intéresse, ce sont les titres. C'est pour cela que je continue à jouer, parce que je pense encore être capable de gagner des tournois". Mais sa chute au classement, incontestablement, compliquera cette quête. En sortant du Top 16, il se voit déjà contraint d'affronter un Tomas Berdych, dès le troisième tour. Désormais, il lui faudra probablement écarter deux joueurs du Top 10 (Berdych puis Nishikori), simplement pour avoir le droit de jouer un quart de finale… contre le numéro un mondial.

S'il se retrouve fin janvier au-delà de la 30e place, Roger Federer pourra même oublier un statut de tête de série dans les premiers Masters 1000 de la saison et même dans la plupart des ATP 500. Toutefois, de l'Open d'Australie jusqu'au début de Wimbledon, le Suisse n'aura que 540 points à défendre, tant il avait peu joué l'année dernière, esquivant notamment les Masters 1000 d'Indian Wells et Miami et, bien sûr, Roland-Garros. De quoi envisager une "remontada" au classement d'ici l'été, même si l'histoire devait s'arrêter de bonne heure à Melbourne.