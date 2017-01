Tsonga sérieux, Chardy impuissant

Jo-Wilfried Tsonga a su être sérieux dans le vent qui soufflait fort sur Melbourne mercredi pour passer facilement le deuxième tour de l'Open d'Australie aux dépens du Serbe Dusan Lajovic, 94e mondial, en trois sets 6-2, 6-2, 6-3. Tsonga, 12e mondial, a toujours fait la course en tête grâce à six breaks et à un bon service (15 aces).

"Il y avait énormément de vent et c'est difficile d'être très serein quand la balle bouge beaucoup. C'était important d'être sérieux et de terminer ce match. Je n'avais pas de grosses sensations de frappe, mais c'est tout à fait normal vu les conditions", a commenté le Manceau, âgé de 31 ans. "J'ai fait un bon match sérieux avec un bon niveau de jeu. Je suis bien entré dans la partie. J'avais un peu plus de mal à lire les trajectoires de l'adversaire précédent (le Brésilien Thiago Monteiro), qui était gaucher. Aujourd'hui c'était un peu plus standard donc j'étais plus à l'aise", a-t-il expliqué.

Vidéo - 15 aces, 6 breaks, 3 sets : l'équation gagnante de Tsonga 02:34

Chardy "trop inconstant"

Le Français a seulement regretté d'avoir cédé un débreak au début du troisième set. "J'aurais pu gagner encore plus facilement. Il va falloir que je gomme les petites sautes de concentration", a-t-il dit. Tsonga pourrait passer un premier gros test au troisième tour contre l'Américain Jack Sock, 20e mondial, qui était opposé mercredi à l'espoir russe Karen Kachanov. Parfois comparé à un Nadal droitier, Sock est réputé pour son gros lift en coup droit. "C'est un joueur en confiance et qui est en train de confirmer", a dit le Français.

Pour Jérémy Chardy, le tournoi s'arrête en revance là. Il a été "trop inconstant" pour inquiéter le Japonais Kei Nishikori, 5e mondial, vainqueur du Français en trois sets 6-3, 6-4, 6-3. Le Palois a eu deux fois le break dans la deuxième manche, puis encore une fois au début de la troisième, mais il n'a pas su conserver son avance. "J'ai eu ma chance, mais j'ai eu trop de hauts et de bas", a commenté le 72e mondial, qui a commis trop de fautes directes (53 contre 30 du Japonais. Chardy a quitté le court un peu déçu car le Japonais "n'a pas non plus fait son meilleur match".

"J'aurais bien aimé gagner un set pour voir ce qui se serait passé", a-t-il dit. Le Béarnais s'estime toutefois sur la bonne voie par rapport à la saison précédente, lors de laquelle il a dégringolé au classement de la 28e place mondiale à la 72e. "L'année dernière j'avais tout le temps mal au pied. En tennis il n'y a pas de secret, quand on est sur la balle on joue mieux", a expliqué le Béarnais, qui va commencer à travailler avec son nouvel entraîneur, Nicolas Escudé.