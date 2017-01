Vers un Kerber-Muguruza en quarts et un conflit générationnel pour les Williams

Angelique Kerber connait son chemin vers un potentiel 3e titre majeur. La numéro un mondiale et tenante du titre pourrait se retrouver dès les quarts de finale face à l'Espagnole Garbine Muguruza, 7e mondiale et vainqueur à Roland-Garros, après le tirage au sort jeudi du tableau féminin de l'Open d'Australie. L'Allemande, qui a remporté l'an passé à Melbourne le premier de ses deux tournois du Grand Chelem en battant Serena Williams en finale, entamera la compétition face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 61e mondiale.

Serena Williams, tête de série N.2 et toujours à la poursuite du record absolu de 23 titres en grand chelem, ouvrira le bal face à la Suisse Belinda Bencic, 48e mondiale à 19 ans. Sa soeur Venus aura également une jeune joueuse face à elle d'entrée de quinzaine : Kateryna Kozlova, jeune Ukrainienne de 14 ans sa cadette.

Un parcours semé d'embûches pour Serena Williams

Grande favorite, Serena n'aura pas un parcours de santé. Elle pourrait affronter en quarts la Slovaque Dominika Cibulkova, sixième mondiale et finaliste à Melbourne en 2014. L'Américaine, qui a déjà remporté à six reprises l'Open d'Australie, a dans sa demi-partie de tableau la finaliste de l'US Open, la Tchèque Karolina Pliskova, tête de série N.5, et la Polonaise Agnieszka Radwanska, troisième mondiale et deux fois demi-finaliste à Melbourne.

Les meilleures chances françaises, Caroline Garcia, tête de série N.21, et Alizé Cornet, tête de série N.28, seront respectivement opposées au 1er tour à l'Ukrainienne Kateryna Bondrenko (68e mondiale) et à une autre française, Myrtille Georges, 197e. Kristina Mladenovic (45e mondiale) entamera, elle, la compétition contre l'Italienne Camilla Giorgi (72e).

Les huitièmes de finale probables du tableau féminin

Angelique Kerber (ALL/N.1) - Roberta Vinci (ITA/N.15)

Carla Suarez Navarro (ESP/N.10) - Garbine Muguruza (ESP/N.7)

Simona Halep (ROU/N.4) - Venus Williams (USA/N.13)

Elina Svitolina (UKR/N.11) - Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8)

Karolina Pliskova (TCH/N.5) - Timea Bacsinszky (SUI/N.12)

Elena Vesnina (RUS/N.14) - Agniezszka Radwanska (POL/N.3)

Dominika Cibulkova (SLQ/N.6) - Johanna Konta (GBR/N.9)

Barbora Strycova (TCH/N.16) - Serena Williams (USA/N.2)