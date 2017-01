VIDEO - Promenez-vous dans Melbourne Park et découvrez le site de l'Open d'Australie à 360°

Melbourne, c'est beau, mais c'est loin. Alors, pour découvrir le site de l'Open d'Australie à moindre frais, les équipes d'Eurosport vous ont concocté une formidable vidéo à 360 degrés. A vous la Rod Laver Arena, les bords du Yarra River et le théâtre du premier tournoi du Grand Chelem de l'année !

Pour plus de vidéos en réalité virtuelle, rendez-vous sur notre application Eurosport VR, disponible sur iOS et sur Android. Et n'oubliez pas, l'Open d'Australie, c'est en exclusivité sur Eurosport et www.eurosportplayer.fr.