Wawrinka, l'homme qui n'a plus besoin de conseils, même ceux de Federer

Roger Federer et Stan Wawrinka auront toujours un rapport particulier. Le second a longtemps vécu dans l'ombre imposante du premier. Grandir avec un aîné en train de laisser une empreinte unique sur sa discipline, c'est lourd à porter. Wawrinka a sans doute toujours eu en lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a mis le temps mais aucun joueur dans l'histoire du tennis n'a à ce point modifié sa trajectoire de façon aussi prononcée ET aussi tardive : aucune demi-finale majeure jusqu'à 28 ans. Huit depuis, qui ont débouché pour l'instant sur trois titres, bientôt quatre peut-être.

Mais si le Vaudois n'a pas eu la métamorphose précoce, c'est peut-être, en partie, parce qu'il lui a fallu s'affranchir de l'aura de Roger Federer. Aujourd'hui, tout ceci est révolu. Stanislas est devenu "Stan the Man" et il se sent en mesure de lutter pied à pied avec son compatriote. Pas à l'échelle historique, évidemment. Mais dans l'instant, il ne le regarde plus en levant la tête, en disant : "monsieur", "s'il vous plaît", et "excusez-moi". Il n'a rien perdu du respect qu'il voue à Federer. Mais il n'y a plus de déférence. Le numéro 5 mondial l'a parfaitement résumé mardi, à l'évocation de leurs retrouvailles. Malgré tout le respect qu'il voue à celui qu'il qualifie de "meilleur joueur de tous le temps", il a bien l'intention de lui "envoyer des lattes" (sic) et de lui "rentrer dedans", comme il dit.

Roger Federer (à gauche) face à son compatriote Stanislas Wawrinka - US Open 2015AFP

" Puis est venu le jour où il a commencé à moins m'appeler... "

On n'imagine pas Wawrinka prononçant ces paroles il y a cinq ou six ans. C'eut été impensable. Mais le protégé de Magnus Norman a quitté la galaxie des très bons joueurs pour s'ancrer dans la constellation des grands champions. Il parle désormais comme un champion, fort de ses certitudes, de ses légitimes ambitions. "Oui, je suis plus confiant aujourd'hui, c'est certain, admet Wawrinka. Quand j'entre sur le court, peu importe qui est en face, je sais ce que j'ai à faire pour gagner."

Cette évolution n'a évidemment pas échappé à Roger Federer. Personne n'est mieux placé que lui sur le circuit pour la mesurer. Ils ont joué ensemble en Coupe Davis, ils ont été champions olympiques ensemble en double. Et le Bâlois a toujours joué, sans jamais la surjouer, le rôle de la figure tutélaire. Celle du "grand frère", si vous préférez. Pendant des années, Wawrinka a été demandeur de conseils. Beaucoup. Puis un peu moins. Puis plus du tout.

"Je ne saurais pas dire exactement à quand ça remonte, mais je crois que ça a commencé avant qu'il gagne son premier tournoi du Grand Chelem, a raconté Federer mardi. Je me souviens que j'ai longtemps donné beaucoup de conseils à Stan, notamment sur la façon de jouer certains gars. Puis est venu le jour où il a commencé à moins m'appeler. De moins en moins." Mais il n'en a jamais éprouvé une quelconque forme de vexation. Bien au contraire. "J'ai senti que s'il me demandait moins de choses, c'est parce qu'il avait acquis ses propres connaissances. Par lui-même, avec son team. J'étais heureux de voir qu'il avançait seul. Alors il ne m'a plus demandé mon avis que de façon très occasionnelle."

Vidéo - Un set pour se régler et Wawrinka a mis Tsonga au pas : les temps forts du match 02:33

Wawrinka, a toujours su apprendre

Aujourd'hui, Wawrinka sait ce qu'il y a à savoir. Il a longtemps eu beaucoup de questions. Maintenant, il a les réponses. Roger Federer ne s'en étonne pas. "Ce que j'ai toujours aimé avec Stan, c'est que quand on lui disait quelque chose, il était capable de le mettre en application derrière. Pour moi, c'est ça un grand joueur. C'est celui qui comprend. Certains, tu leur dis quelque chose, mais ils ne comprennent pas."

Des propos qui font écho à ceux de Dimitri Zavialoff, qui fut l'entraîneur de Wawrinka de son enfance jusqu'à son accession au Top 10. "Stan a toujours su emmagasiner les choses, nous explique-t-il. Il mettait parfois un certain temps à franchir les paliers, mais une fois que c'était acquis, il ne revenait jamais en arrière."

A force d'avancer, même à son rythme, Stan Wawrinka est devenu ce qu'il a longtemps cherché chez Federer : une référence. Au point de pouvoir presque être considéré comme le favori de cette 22e confrontation entre les deux Suisses ? Pourquoi pas. Oui, il est mené 18-3. Oui, il n'a jamais battu Federer ailleurs que sur terre battue. Oui, il avait été violemment démantelé en demi-finale de l'US Open 2015 (6-4, 6-3, 6-1) lors de leur dernier duel en Grand Chelem.

Mais croyez-le ou non, tout ça n'a aucune importance. Wawrinka a gagné trois majeurs depuis le 17e de Federer. Il n'a plus peur. Ni de lui ni des autres. Pas même de Federer. "C'est toujours spécial d'être face à Roger, assure-t-il. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de trouver un moyen de sortir du court en vainqueur. Et je sais que je peux le faire." Qui peut en douter ? Pas lui. Et certainement pas Federer...