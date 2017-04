Federer : "Le plan, c'est de jouer Roland-Garros"

Viendra, viendra pas ? Roger Federer a fait un nouveau petit pas vers Roland-Garros lors d'un entretien donné à Tennis Channel, samedi, en marge de son match de bienfaisance pour l'Afrique remporté face à John Isner à Seattle (6-4 7-6 (9/7)).

"Oui j'ai intégré Roland-Garros dans mon calendrier et le plan est de jouer à Paris", a expliqué Federer à l'ancienne joueuse Mary Carillo lors de cet entretien. C'est la deuxième fois que le Bâlois aborde le sujet de sa présence à Paris. Il l'avait fait une première fois le 15 avril dernier lors d'une interview donnée à la RTS. Il y avait annoncé qu'il prendrait une décision définitive quant à sa participation à RG, le 10 mai prochain, après son bloc d'entraînement à Dubaï.

A Tennis Channel, le Bâlois a prévenu qu'une présence à la Porte d'Auteuil fin mai aurait pour unique but la performance. "Je devrai être extrêmement affamé et motivé à l'idée de passer à la terre battue, et je devrai avoir une énorme envie de réussir un grand coup à Paris et non juste venir pour rendre les gens heureux : "Voilà, vous vouliez que je vienne, je suis là et voyons ce qu'il se passe", a insisté l'Helvète. "Non, ce serait plutôt : "Voyons ce qu'il se passe. Mais qui sait ? Je peux être dans le coup, on ne sait jamais."

" Federer : Nadal est le favori pour Roland "

Auteur d'un début de saison canon, qui lui a permis de soulever son 18e titre en majeur à l'Open d'Australie avant de faire le doublé Indian Wells - Miami lors de la tournée américaine, Federer a retrouvé de sa superbe après une coupure de six mois destinée à soigner et reposer son genou opéré. Un genou qui avait justement mal répondu la saison dernière sur ocre, à Monte-Carlo et Rome, avant de le contraindre au forfait pour Roland. Avec Wimbledon en ligne de mire, Federer n'a pas oublié que sa condition physique restait la priorité des priorités.

Le N.4 mondial n'a en tous cas pas manqué d'analyser le début de saison sur terre battue. Un début de saison qui a vu Rafael Nadal, son grand rival du premier trimestre de 2017, remporter le premier grand tournoi de la préparation au "French Open", à Monte-Carlo. "Rafa est le favori pour Roland, il est si bon sur terre battue il l'a encore montré à Monaco en y remportant son dixième titre. Il volait là-bas", a précisé le Bâlois. "Novak a gagné l'année dernière et ils seront tous les deux les hommes à battre. Oui, ce sera dur mais le but est bien d'aller à Paris."