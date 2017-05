Après avoir été malade, Andy Murray assure qu'il "sera prêt"

Andy Murray a assuré vendredi qu'il serait "prêt" pour disputer Roland-Garros après avoir été légèrement souffrant cette semaine.

"J'ai été indisposé pendant quelques jours. Cela arrive à de nombreux joueurs à cette période de l'année à cause de ce que nous faisons", a dit l'Ecossais.

"Nous sommes dans les vestiaires avec beaucoup de joueurs, beaucoup de sueur, beaucoup de microbes, donc ce sont des choses qui arrivent", a ajouté le N.1 mondial, en difficulté ces derniers mois.

"Je me suis entraîné quelques jours à Londres. Il pleuvait et il faisait très froid et j'ai voulu m'entraîner dur quand même. C'est peut-être là que j'ai attrapé quelque chose. Mais maintenant ça va, je me suis entraîné aujourd'hui et je me sens bien", a-t-il dit.

Murray affrontera au premier tour le Russe Andrey Kuznetsov.