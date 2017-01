Federer ou Nadal ?

Roger Federer vient de réussir son meilleur match sur terre battue. A partir de ce constat, je ne peux qu'envisager un résultat plus positif que lors de ses trois finales perdues face à Rafael Nadal. Roger Federer a toujours affirmé qu'il avait le jeu pour briller sur terre battue. Il l'a prouvé sur le court, mais sans pouvoir convaincre totalement sur le circuit sur terre. La faute essentiellement à l'impact que Rafael Nadal a eu très tôt sur son jeu sur terre. Inhibé par les contres de l'Espagnol dès ses premières rencontres sur terre (Roland-Garros 2005 en demi-finale, les inoubliables finales de Monte-Carlo et Rome 2006 et encore Roland-Garros en finale la même année), le Suisse s'est ensuite trop souvent crispé face à un adversaire qui manie aussi bien que lui l’exception.

Pour la première fois, Federer va défier Nadal avec un titre de Roland-Garros en poche (2009) et, il faut le noter, ce sera la première rencontre entre les deux joueurs en finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2009 (victoire de Nadal en 2009, en cinq sets). Deux ans que le circuit attend de revoir un tel duel. A Roland-Garros, Nadal est galvanisé. Federer peut désormais y être lui-même. C'est là toute la différence entre le Federer des trois précédentes finales, où il était lui même captivé par le jeu du Majorquin, et l'actuel, qui a enfin la possibilité de s'extraire de cette emprise.

MON PRONOSTIC : Federer bat Nadal 7-5, 4-6, 7-6, 7-6.

Julien CARRASCO

Dans cette finale attendue à Roland-Garros, je vois un duel enfin équilibré. Federer qui faisait tant de complexes face à Nadal à Paris les a maintenant gommés, d'abord avec un titre parisien remporté en 2009, ensuite avec un parcours parfait cette année Porte d'Auteuil, où il n'a perdu qu'un seul set en six matches, face à Novak Djokovic. Avec son passif de quintuple vainqueur et le soulagement de se voir en finale pour la sixième fois en sept participations, Rafael Nadal, de son côté, pourra se livrer sans retenue dans cette bataille.

Le recordman de titres en Grand Chelem peut compter sur un physique solide, un mental d'acier, deux points essentiels sur lesquels le Suisse base sa réussite. Il a également démontré que son service était au point en demi-finales face à Novak Djokovic. Et surtout qu'il fallait comptait sur lui pour gagner les points les plus importants. Cela me rappelle sa campagne parisienne de 2009 et un match en huitièmes de finale face à Tommy Haas. L'issue de la rencontre basculait lorsque Federer effaçait d'un coup droit gagnant une balle de break au milieu de la troisième manche, alors qu'il était déjà mené deux sets à rien par l'Allemand. Ensuite, plus rien ne l'a arrêté.

MON PRONOSTIC : Federer bat Nadal 7-6, 4-6, 5-7, 6-3, 6-1.

Sébastien PETIT

Après le récital offert vendredi contre Novak Djokovic, il est très tentant de croire en une victoire de Roger Federer dimanche. Pour tout dire, je la souhaite, parce qu'elle constituerait le joyau ultime de la carrière de Federer. Le Suisse détient tant et tant de records. Il a triomphé partout. Mais battre Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, à quasiment 30 ans, constituerait peut-être le plus grand exploit possible pour l'actuel numéro 3 mondial. Malgré tout, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à miser contre Rafael Nadal avant une finale de Roland-Garros. Le Majorquin, même sans être aussi impressionnant que certaines années ici à Paris, a retrouvé une dynamique positive depuis les quarts de finale. Psychologiquement, affronter Federer, qu'il a déjà battu quatre fois sur quatre à Roland-Garros, et contre qui il a gagné 11 fois sur 13 sur terre battue, est sans doute un peu plus confortable pour lui que de retrouver un Djokovic qui vient de le dominer quatre fois en deux mois, qui plus est dans quatre finales.

Par ailleurs, deux statistiques issues des deux demi-finales de vendredi, me rendent pessimiste pour Federer :

1. Nadal, confronté à 18 balles de break, n'a cédé que trois fois son service.

2. Federer n'a converti que quatre de ses 25 balles de break face à Djokovic. Soit 16%.

16%, c'est exactement le pourcentage de réussite de Federer sur les balles de break qu'il a obtenues contre Nadal lors des trois finales à Roland-Garros. Si le Suisse n'améliore pas son ratio, et si, par voie de conséquence, celui de Nadal reste aussi élevé lorsqu'il est en danger, je ne vois pas comment il pourrait gagner.

Pour soulever la Coupe des Mousquetaires dimanche, Federer devra jouer au moins aussi bien que vendredi. Surtout, il lui faudra être aussi audacieux dans ses prises de décision. Sinon, Nadal lui imposera sa filière de jeu, celle que, sur terre encore plus qu'ailleurs, Rodgeur n'a jamais vraiment su contrer.

MON PRONOSTIC: Nadal bat Federer en quatre sets.

Laurent VERGNE