Roger Federer annonce son forfait pour les Internationaux de France

C'était LA grande question qui entourait cette édition 2017. Roger Federer allait-il venir à Roland-Garros ? Le Suisse avait annoncé une décision aux alentours du 10 mai. Lundi soir, le verdict est tombé et il ne plaira sans doute ni aux organisateurs ni aux supporters de l'homme aux 18 titres majeurs. Federer ne viendra pas à Paris cette année. Comme en 2016, il sera donc le grand absent de ce tournoi qu'il avait remporté en 2009.

"Avec regret, j'ai décidé de ne pas participer à Roland-Garros", a-t-il expliqué dans un communiqué. S'il a fait ce choix, c'est parce que Roger Federer veut penser à moyen et même long terme : "J'ai travaillé vraiment dur, sur le court et en dehors, au cours du dernier mois, mais dans l'espoir de jouer sur le circuit ATP encore de nombreuses années, je sens qu'il est mieux pour moi de renoncer à la saison sur terre battue cette saison afin de me préparer pour la saison sur gazon et sur dur."

Ce n'est qu'une demi-surprise. Après un premier trimestre qu'il qualifie ce lundi soir de "magique", avec des victoires à l'Open d'Australie, Indian Wells et Miami, Federer avait déjà décidé de ne pas prendre part à un seul tournoi de préparation sur terre battue. Pas de Monte-Carlo, de Madrid ou de Rome pour lui mais il y a encore quelques semaines, le Bâlois assurait malgré tout que "le plan restait de jouer à Roland-Garros". Le plan a donc changé. "Je dois admettre que la programmation (de son calendrier) sera à l'avenir la clé de ma longévité", a-t-il justifié.